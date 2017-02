Puntuaciones Atlético de Madrid - FC Barcelona: puntuaciones del Atleti, en la 24ª jornada de La Liga Santander

Google Plus

Foto: Daniel Nieto - VAVEL.com

El Vicente Calderón acogió el trascendental enfrentamiento entre el Atlético y el Barcelona de la 24ª jornada de La Liga Santander. Había mucho más en juego que tres puntos, dando la sensación de que el equipo que lograra sumarlos, se metía directo en la pelea por el título liguero. Los rojiblancos hicieron valer su condición de local y firmaron una media hora inicial sensacional, en la que solo faltó el gol.

Ter Stegen fue el mejor del Barça en la primera parte, donde el gran arranque colchonero no fue suficiente para adelantarse en el marcador. Esto no sucedió hasta el segundo período en una acción poco ortodoxa, que acabó con Rafinha cazando un rebote en el área pequeña y marcando el gol que inauguraría el marcador. El balón parado volvió a ser crucial para el Atlético, que logró meterse en el partido gracias a un gol de Godín de cabeza.

El empate a uno reflejaba la igualdad vista en la segunda parte, pero, para desgracia de los colchoneros, apareció el de siempre, Leo Messi, para volver a cazar un rechace dentro del área y sentenciar el partido. El uno a dos del argentino fue definitivo e irreversible y los tres puntos se fueron a la Ciudad Condal.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Simeone

6 | El técnico argentino apostó por Gameiro de inicio, formando pareja con Antoine Griezmann, junto a Godín y Oblak atrás, ambos recientemente recuperados de sus respectivas lesiones. El planteamiento inicial salió a la perfección al míster rojiblanco. Presión asfixiante, robos en mediocampo y llegadas al área rival, gracias al compromiso defensivo que mostraron todos los jugadores del Atlético, a los que solo les faltó aprovechar una de esas incursiones al área de Ter Stegen.

Sin embargo, algo falló en la segunda parte a raíz de los cambios que hizo Simeone. La entrada de Torres y, sobre todo, de Ángel Correa empeoraron a un Atleti que pasó de dominar a ser dominado.

Oblak

7 | Jan Oblak volvía a ocupar la portería rojiblanca, tras su lesión de hombro, en un partido de altura. El meta esloveno hizo una parada de mérito en la primera parte que impidió el que habría sido un golazo de falta directa de Leo Messi. Fue la mejor intervención del portero rojiblanco en un encuentro donde el Barcelona apenas generó ocasiones claras de peligro. Recibió dos goles, pero en ninguno de ellos pudo hacer nada.

Vrsaljko

4 | El lateral croata afrontaba el partido con la difícil tarea de tener que marcar a Neymar y parar sus incursiones por el flanco izquierdo del ataque azulgrana. Sime Vrsaljko solo pudo pararle mediante faltas y estuvo superado en defensa prácticamente todo el partido. En ataque, el lateral apenas tuvo presencia debido a sus obligaciones defensivas.

Godín

8 | El Emperador del Calderón, Diego Godín, ejerció de líder para los suyos. Su gol de cabeza devolvió las tablas al marcador y fue el faro que dio esperanzas a la parroquia rojiblanca hasta el gol de Messi. Además, en defensa cumplió, como siempre, siendo impenetrable en los balones aéreos, aunque quizás pudo hacer más con los goles recibidos en los que la zaga rojiblanca no logró despejar con contundencia.

Savic

5 | Partido intrascendente del central montenegrino. El Barça apenas tuvo ocasiones de peligro, por lo que Savic no destacó ni para bien ni para mal en el devenir del encuentro. Al igual que Godín, debió ser más contundente con los despejes para evitar los goles de Rafinha y Messi.

Filipe

7 | El lateral brasileño recuperó el nivel que acostumbra en tareas tanto ofensivas como defensivas. Tras unos partidos en los que se echaba de menos la velocidad y profundidad de Filipe por la banda izquierda, el jugador intervino en las mejores jugadas y combinaciones de los suyos gracias a sus incansables subidas por bandas. Los mejores minutos del Atlético coincidieron con la mejor versión de Filipe y su buena conexión con Carrasco. Además, en defensa debía cubrir a Leo Messi, que no tuvo manera ni forma de entrar por el carril derecho gracias al buen marcaje del lateral zurdo.

Gabi

6 | Fue de más a menos durante el transcurso del partido. El capitán firmó una gran primera parte gracias a sus múltiples recuperaciones de balón en el centro del campo. Era el encargado de iniciar la presión abandonando su posición natural para estirar al equipo. A raíz de que Mateu Lahoz le amonestó, Gabi tuvo que contenerse en diferentes acciones defensivas. En la segunda parte perdió un balón peligroso en la salida de balón que parecía intrascendente y, sin embargo, acabó con el gol de Rafinha.

Saúl

5 | El joven centrocampista rojiblanco ocupó el doble pivote junto a Gabi y estuvo muy limitado con balón debido al compromiso que le tocó adquirir sin él. El Atleti le echó de menos en ataque y no fue decisivo en ningún tramo del encuentro.

Koke

6 | Jorge Resurrección, Koke, fue el autor de la asistencia en el gol de Diego Godín. El jugador rojiblanco colgó un buen balón en el lanzamiento de una falta lateral que acabó dentro de la portería de Ter Stegen. Al igual que Saúl, estuvo condicionado en labores ofensivas por no descuidar la defensa y evitar posibles contraataques del Barcelona.

Carrasco

8 | El jugador belga firmó un buen partido contra el Fútbol Club Barcelona. Yannick aprovechó su velocidad por banda izquierda, generando buenas ocasiones de peligro, y se asoció a la perfección con Filipe Luis. Fue el primer cambio del conjunto rojiblanco, saliendo en el minuto 68 por Fernando Torres, decisión que no gustó demasiado a los aficionados del Atlético, entendiendo que un jugador de las características de Carrasco puede resolver un partido en cualquier circunstancia.

Gameiro

5 | Estuvo lejos del nivel mostrado en Leverkusen y en Gijón. Kevin Gameiro no estuvo cómodo en el terreno de juego e, incluso, tuvo que salir de su posición para poder recibir el balón. Se sacrificó en defensa para presionar arriba, pero no generó peligro en el arco rival y fue sustituido en el minuto 72 por Ángel Correa. Cambio cantado por lo que se estaba viendo sobre el césped.

Griezmann

8 | Antoine volvió a ser el gran protagonista en ataque del Atlético de Madrid. Gozó de las mejores ocasiones para los rojiblancos, pero Ter Stegen evitó que llegara el gol del `Principito´. Un trallazo desde lejos, y un uno contra portero, desde lejos y desde cerca, el delantero francés no logró ver portería a pesar de que hizo méritos suficientes para ello.

Torres

4 | Salió desde el banquillo con más de 20 minutos por delante para ejercer de revulsivo, pero apenas tocó el balón. Cuando entró a la cancha, el Barcelona ya estaba volcado en campo rival y Fernando Torres no pudo evitar la derrota.

Correa

3 | Ángel Correa no encuentra el nivel que ofreció la temporada pasada en el conjunto rojiblanco. Salió en la segunda parte para aportar frescura al ataque del Atlético, pero no lo consiguió. Estuvo fallón y acelerado con balón y, además, vio una tarjeta amarilla por cometer una dura entrada sobre Mathieu que hizo que el futbolista culé no pudiera continuar.