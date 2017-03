Simeone: "Hay que tener un ánimo equilibrado, ni muy contentos por ganar ni muy tristes por perder"

Foto: Daniel Nieto / VAVEL.com

Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación antes del partido que tendrá lugar el próximo jueves entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de la Coruña. El argentino hizo un análisis del juego del conjunto rival: "Encontraremos un equipo entusiasta que tiene buenos futbolistas y es complicado. El juego que ha hecho no se corresponde con los puntos que tiene. Los de delante se compenetran bien, son jugadores complicados". A pesar de ello, el Atlético tratará de llevar el choque a su terreno: "Intentaremos llevar el partido donde nos sintamos más cómodos", concretó.

"Uno tiene recambios cuando los jugadores responden"

La temporada avanza y los minutos acaban pasando factura, la importancia en el equipo de cada jugador depende de ello, algo que valoró el 'Cholo': "Entrenamos para tener a todos a disposición de la mejor manera. Es más complejo para el que tiene menos minutos y más valorable que cuando tienen pocas ocasiones. Necesitamos que estén prestos y respondan cuando el entrenador da la oportunidad. Hay chicos con más minutos, otros con menos. Eso pasa en el fútbol". La clave: "La diferencia no está en el fútbol, está en la plantilla. Las diferencias aparecen a lo largo del año, uno tiene recambios cuando los jugadores responden", matizó.

Lesiones y estado de ánimo

Sobre el estado de las lesiones de Tiago y Juanfran: "Juan puede ser una alternativa para el domingo. Tiago está cada vez más entonado y sería muy buena noticia poder contar con él antes de que termine todo", destacó. El Atlético tendrá pocos días de descanso antes del próximo choque, algo con lo que el de Buenos Aires no se quiso mojar: "No podemos hacer nada, no tiene solución, no sirve para nada quejarse", concretó.

"Si ganas, necesitas mantener la línea"

Para finalizar, el técnico habló sobre el estado de sus jugadores tras la reciente derrota ante el FC Barcelona: "Nuestro estado de ánimo debe ser equilibrado. Si pierdes, puedes intentar solventarlo; si ganas, necesitas mantener la línea. No podemos estar ni muy contentos al ganar ni muy tristes cuando las cosas no salen", concluyó.