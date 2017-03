Moyá: "Sin temblar, Simeone es el mejor entrenador que he tenido"

Foto: Daniel Nieto / VAVEL.com

Miguel Ángel Moyá confirmó su continuidad en el Atlético de Madrid: "Yo me quería quedar, y el Atlético quería que me quedase, esta semana firmaré el contrato" afirmó el mallorquín ante el micrófono de Cadena Ser. El portero colchonero se siente muy satisfecho en el conjunto del Manzanares y no dudó en reconocerlo: "No quiero moverme del Atlético, es un reto personal estar preparado para cuando me toque", afirmó.

"Yo no me conformo con ser suplente, pero sé el rol que tengo y soy un tío de equipo"

El guardameta indio habló de muchos de los temas de actualidad que rodean al Atlético de Madrid, uno de ellos, la rivalidad sana con un Oblak, recién recuperado de la lesión de su hombro y que regresó bajo palos en el choque ante el Barcelona el pasado domingo en el Vicente Calderón: "En condiciones normales es muy complicado quitarle la portería a Oblak. Aparte de excelente portero todo lo que le pasa y me pasa a mí es merecido", señaló. El balear es perfectamente consciente de su papel en el cuadro rojiblanco: "Yo no me conformo con ser suplente pero sé el rol que tengo y soy un tío de equipo. Estoy compitiendo con un tío que sé el valor que tiene", reconoció el guardameta que se aventuró con unas bromas: "Yo a Oblak lo hago mejor, porque el más mayor hace mejor al más joven", rió.

"Simeone es feliz en el Atlético, yo creo que estará el año que viene"

Simeone fue otro de los temas de conversación del portero que alabó a su actual entrenador: "Es el mejor entrenador que he tenido, sí. Sin temblar. Sé lo que me puede ofrecer y lo que yo puedo ofrecerle a él", admitió. Sobre la continuidad del técnico en el equipo: "Él es feliz aquí, yo creo que estará el año que viene", concretó. El jugador colchonero concluyó recomendando a Simeone un plato de la carta de su restaurante 'Carpo', concretamente "Una carne ecológica con verduras asadas de la tierra" principalmente por su procedencia argentina y su "gusto por la carne".