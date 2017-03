Deportivo de la Coruña - Atlético de Madrid, puntuaciones del Atlético de la jornada 25

Google Plus

Partido sin historia en el que el Deportivo fue mejor en el global pero que se encontró con una estelar aparición de Griezmann. Andone adelantó al Depor aprovechando un humorístico error ente portero y defensa y fue un incordio todo el encuentro para los rojiblancos.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Simeone

5| Perdió a Griezmann en la primera fase por abrirlo a la banda. El juego interior de Thomas y Koke no existió y cuando quiso reaccionar ya se había perdido mucho tiempo. Correa por el costado no funciona. Los cambios llegaron a tiempo pero no fue suficiente.

Oblak

3| Partido para olvidar del esloveno. Un saque de meta errado significó el 1-0. Juanto a Giménez provocó el primer gol en contra y protagonizó otra jugada, con similar pareja de baile, que puso el miedo en el cuerpo rojiblanco. Sin seguridad.

Vrsaljko

5'5| De mucho a poco. De lo poco salvable en la primera mitad pero que acabó superado y errático. Su insistencia sigue siendo una buena noticia pero el partido se le hizo largo.

Filipe Luis

6| Al contrario al croata, el brasileño fue a más. Mal en el comienzo, importante finalmente. Su frialdad le hace reponerse a malos inicios. Presente en ataque, como siempre. Gran disparo al palo en la jugada del gol.

Giménez

3| Riazor empezará a ser maldito para el uruguayo. Colaboró en el primer gol junto a Oblak en dos jugadas de duda y desacierto que significaron un gol y una clara ocasión. Mal en las decisiones y blando. Pareció el más afectado en la acción de Torres final, lo que le redondea un día para olvidar.

Godín

6| Tuvo que tapar muchos desperfectos. El corrector de la zaga en un partido blando de su equipo. Tuvo que mejorar sus prestaciones ante la adversidad y mostró una imagen más parecida a la que Godín acostumbra. Fantástico por arriba.

Gabi

6| Al nivel adecuado en defensa para, como Godín, ser el jugador que corrigiera muchas acciones de desajuste. Cobertura constante de todo el equipo y solución de apoyo en acciones de elaboración. Correcto el capitán.

Koke

4| Lleva mucho tiempo sin responder al mando que debe asumir y ante el Depor se notó en demasía. Apoyos todos cercanos y muy atrás pero sin presencia clara en la zona alta. Sin otorgar el peso que debe asumir en el equipo. Sustituido.

Correa

3| De titular es un cuadro. Otra oportunidad más perdida. Tuvo momentos gratificantes en la recta final de la primera mitad, por zonas internas, donde debe jugar, pero fue un espejismo. En la segunda no dio pie con bola y quedó sentenciado.

Griezmann

8| Lleva unas semanas que no borda un partido completo o más largo en protagonismo, pero ni siquiera le hace falta. Aparece y aparecerá siempre. Ante el Depor marcó el empate con un golazo de muchos quilates con el que su equipo salva un punto. Lee, entiende y hace jugar por el centro.

Gameiro

5| Le costó entrar en juego y entró muy poquito finalmente. Sidney y Arribas lo frenaron y el esquema de hoy le dejó aislado. Tuvo varias carreras que pusieron en jaque a la defensa. Pasó, no obstante, sin pena ni gloria por Riazor.

Carrasco

5'5| Conectó bien y tuvo presencia en ataque. No fue el revulsivo que muchas veces es y su velocidad no fue un problema extremo para el Depor. Estuvo activo por el ancho pero le falta alegría.

Gaitán

6| Entró enchufado y conectó muy bien. Presente en la jugada del gol, pareció entender el juego con Griezmann y repitió juego interior en diversas jugadas. Con calidad pero sin minutos.

Fernando Torres

10| Se llevó la ovación del año tras ser evacuado al hospital. Dio el gran susto de la temporada tras recibir un golpe, caer desplomado y perder el conocimiento. Imágenes trágicas, angustia en el césped de La Coruña pero con la fortaleza suficiente para acabar siendo eso, un susto.