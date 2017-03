Filipe: "Estábamos todos asustados con la lesión de Torres, pero las noticias recibidas son buenas"

Google Plus

Filipe, durante el Deportivo- Atlético / Foto: Club Atlético de Madrid

Filipe Luis fue el primero de los jugadores rojiblancos en hablar a la conclusión el Deportivo de La Coruña – Atlético de Madrid, un duelo en el que lo colchoneros no pudieron pasar del empate. Lo primero que hizo el futbolista brasileño al situarse frente a los micrófonos fue trasmitir las pocas informaciones que tenía sobre el estado de Fernando Torres, quien tuvo que abandonar el partido tras quedar inconsciente a causa de un fuerte choque con Álex Bergantiños: “Nos han dicho que está estabilizado, que está bien”.

“Lo más importante es que Fernando se recupere, no sólo por lo que significa dentro del campo y para el club, también por cómo es como persona"

A pesar de las tranquilizadoras noticias recibidas, el lateral rojiblanco no ocultó su preocupación por el estado de su compañero: “Es algo muy feo de ver, el que no está acostumbrado ver esta escena se asusta, estábamos todos asustados pero por lo menos las noticias que hemos recibido son buenas y lo más importante es que Fernando esté bien”. Y es que los jugadores rojiblancos se quedaron muy tocados al ver cómo El Niño caía desplomado sobre el césped: “Lo más importante es que se recupere, no sólo por lo que significa dentro del campo y para el club, también porque como persona Fernando Torres es una de las mejores que conozco”.

“Esperemos que Fernando esté bien y que en pocos días esté jugando con nosotros y feliz”

Este terrible susto hizo que Filipe Luis rememorara la fea lesión que sufrió hace siete años en ese mismo estadio: “En el fútbol pasan estas cosas… A escasos metros me lesioné yo hace siete años”. Antes de marcharse, el lateral brasileño volvió desearle a Fernando Torres una pronta recuperación: “Esperemos que Fernando esté bien y que en pocos días esté jugando con nosotros y feliz”.