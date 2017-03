Cinco años de dominio atlético ante el Valencia

Google Plus

El Atleti le ha tomado la medida al Valencia. Foto: Adrián Ferro (VAVEL)

Interesante para el espectador el partido que se vivirá el domingo en el Calderón. El duelo cruza a Valencia y Atlético de Madrid, dos conjuntos que no llegan con los mejores ánimos. Los de Simeone no están cuajando una temporada destacable y ocupan la cuarta plaza con 46 puntos, tan solo uno por encima de la Real Sociedad y cuatro del Villarreal. Sus dos últimos partidos han frenado su trayectoria ascendente que se acentuó tras el triunfo por 2-4 en Champions ante el Leverkusen en tierras germanas.

Tras ello, vino la derrota en casa frente al Barcelona. Una derrota dolorosa por la mala fortuna y las sensaciones. Los colchoneros planearon un buen partido y sometieron al Barcelona en ciertos tramos del juego, nunca dando sensación de posible derrota. Más cerca está el empate ante el Deportivo en la jornada liguera de mitad de semana. Flojo partido de los rojiblancos que no pudieron pasar de un empate a uno, gracias a una genialidad de Antoine Griezmann. Pese a todo, el resultado fue lo menos destacable del encuentro, después de que Fernando Torres quedase inconsciente por unos momentos sobre el terreno de juego tras un choque con Bergantiños. La mejor noticia para el Atleti y para el fútbol fue que el delantero fuenlabreño no tenía nada grave y tras pruebas médicas, se determinó que todo había sido un gran susto.

El Valencia, por su parte, ha mejorado en los últimos partidos con respecto al resto de la temporada, pero la mejora no es sustancial como para levantar el ánimo. El triunfo hace unas jornadas ante el Real Madrid en Mestalla fue un auténtico bálsamo para la plantilla, que necesitaba una victoria con urgencia. El equipo se mostró sólido y dio esperanzas a los aficionados. A la jornada siguiente, perdían 2-1 con el Álaves, volviendo a la senda del pesimismo y los malos resultados.

Para su fortuna, la victoria en la última jornada ante el Leganés por 1-0 ha vuelto a crear esperanzas en cierto sector del club. Son conscientes de que si se lo creen, pueden volver a lograr otra machada como la lograda contra el Real Madrid. Por todo ello, los valencianistas acudirán al Vicente Calderón con fuerzas y ganas de recuperar el espíritu de lucha perdido y sacar un buen resultado de un campo complicado.

La historia dicta una ligera ventaja para el Atleti

Como se suele decir, los números no engañan. En un total de 187 encuentros, el Atlético de Madrid ha conseguido la victoria frente al Valencia en 75 de ellos. Por el contrario, también han sufrido 67 derrotas. 45 han sido las veces en las que el partido ha terminado en tablas. Siete victorias separan a los dos equipos, aunque en los últimos tiempos, han sido los madrileños los dominadores del marcador. En los últimos diez choques disputados, el Atleti solo ha perdido uno de ellos.

Solo una derrota en los últimos diez partidos frente al Valencia

Los últimos partidos de Liga jugados son claramente para el Atleti. El último precedente se remonta al partido de ida de esta campaña, disputado en Mestalla. En un ambiente apocalíptico y de rotura interna, Cesare Prandelli observaba desde el palco a su nuevo equipo, pensando en el modo de remontar la situación. Cosa que no lograría, abandonando el club prematuramente con malas sensaciones. Ese día, los de Simeone vencieron 0-2 con buen partido de la dupla francesa Griezmann-Gameiro en ataque. También fue el día en el que Diego Alves, portero del Valencia, agrandaba su leyenda parando penaltis desde los onces metros y haciendo historia en la competición. Anteriormente, el equipo sabía lo que era asaltar Mestalla, cuando así lo hiciera por 1-3 en la vigesimoctava jornada liguera de la 2015/2016. Esa misma temporada, también habían vencido 2-1 en el Calderón.

El francés lideró al equipo. Foto: La Liga

Una sola derrota y grandes resultados

El año 2015 no fue tan fructífero para el Atleti en muchos sentidos, incluyendo su particular duelo con el Valencia. La derrota por 3-1 en Mestalla y el empate 1-1 en el Calderón, denotaron que no era el mejor año del equipo. Lejos quedaba entonces la victoria más importante de las últimas décadas sobre el Valencia. Se trata de la cosechada en la campaña 2013/2014, cuando lograron un 0-1, gracias a Raúl García, que dejaba la Liga al alcance de la mano ante todo pronóstico. Un partido a cara de perro en el que la táctica de Simeone y Germán Burgos volvió a dar sus frutos y a conseguir tres puntos que finalmente fueron determinantes en la consecución del título. Un hito histórico que empezó a adquirir forma verdadera en este partido.

La victoria ante el Valencia acercaba el título. Foto: Carla Cortés (VAVEL)

Más atrás quedan el 2-0 y el 1-1 de ese mismo año en Copa del Rey, donde más tarde fueron eliminados. En el año 2013, se impusieron en la decimosexta jornada liguera por 3-0 con un doblete de Diego Costa y un tanto de Raúl García. El primero de esos diez encuentros fue el empate a uno en la vigesimonovena jornada de la 2012/2013, donde los goles se anotaron en los primeros cinco minutos de partido. Jonas ponía por delante al Valencia, pero tan solo un minuto después, Falcao contestaba para igualar la contienda.

Aun teniendo en cuenta todas las estadísticas favorables para el Atleti, deberán darlo todo ahora que no pasan por un buen momento. El equipo necesita un triunfo para aguantar la cuarta plaza, mientras que los ches necesitan otra victoria para ir ganando puestos y arreglar de algún modo el desastroso inicio de temporada. Los números son números y el Valencia está dispuesto a poner fin a la buena racha reciente. Simeone lo sabe y espera recuperar el espíritu del partido a partido para lograr un buen resultado y además prolongar la ventaja en el marcador histórico.