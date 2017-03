El mejor regalo para Fernando

El Atlético no podía fallar este domingo en el Calderón. Se lo debía a su estadio, que le había visto perder ante el Barcelona apenas unos días atrás. Y se lo debía a su afición, que ha tenido que ver cómo su equipo se dejaba puntos imprescindibles para ganar La Liga. Pero sobre todo, se lo debía a Fernando. El Niño se merecía que sus compañeros le regalaran una victoria. Y así fue.

No hay corazón colchonero que no quedara helado tras el grave golpe que recibió Fernando Torres en Riazor. Corazones que se inundaron de alegría al conocer que su ídolo estaba en perfecto estado y pronto volvería a defender los colores rojiblancos. Y así se lo hicieron saber los hinchas del Calderón. Si hubo un cántico que sonó más fuerte que ningún otro, ese fue el ya mítico “Fenando Torres lolololololo, Fernando Torres lolololololo”.

Conscientes de que el estadio del Manzanares tenía que ser una fiesta, el Atlético de Madrid fue a por el Valencia desde el primer minuto de juego. Pronto llegaron las primeras ocasiones del encuentro, con la dupla francesa muy activa. Pero fue Filipe quien, con un potentísimo disparo lejano, dio el primer susto a los valencianistas. Suerte para este Valencia en horas bajas que su meta está protegida por uno de los mejores porteros de La Liga.

La gran tarde de Griezmann

Diego Alves es muy bueno, el terror de muchos delanteros, pero esta vez el meta brasileño no se enfrentaba a un delantero más. Esta vez, Alves tenía que parar a un futbolista que, cuando tenía su tarde, era imparable. Y por desgracia para el valencianismo, Antoine Griezmann venía con la escopeta cargada.

No tardó en hacer su primer gol el delantero francés. Griezmann adelantó a los suyos con un magistral disparo raso cruzado, aprovechando un todavía mejor pase de Koke. Un jugadón que sirvió para hacer el 1-0 en el minuto 9. Sí, un gol en el minuto 9 para el ‘9’. O así debió pensar el Vicente Calderón, alzando la voz más fuerte que nunca para recordar que a Fernando Torres se le quiere y mucho a orillas del Manzanares.

Otro de los nombres que sonó fuerte en las gargantas de los aficionados fue Vrsaljko. El lateral derecho volvió a colarse en la alineación por delante de Juanfran y se hartó de meter centros al área. Y de esta manera pudo llegar el segundo tanto rojiblanco. Pero no pudo ser. Aunque los colchoneros dominaban, hubo que esperar a la segunda mitad para ver más.

A todo esto el Valencia carecía de fuerza ofensiva, centrando todos sus esfuerzos en defenderse de las envestidas rojiblancas. Sí tuvo alguna ocasión, como un disparo lejano de Orellana o algún acercamiento peligroso de Zaza, pero ocasiones claras de gol, ninguna. El jugador valencianista que más protagonismo tuvo fue Mangala. Tanto en el plano positivo como en el negativo. De no ser por él podrían haberle caído más goles a su equipo, pero el infortunio se cruzó en su camino en el segundo tanto colchonero.

La dupla francesa, imparable

El indiscutible protagonista rojiblanco fue Griezmann, autor de dos tantos y el mejor del encuentro. Pero su compatriota y compañero en la delantera no estuvo nada mal. Gameiro lo intentó de todas las maneras posibles, las tuvo de todos los colores y lo consiguió: volvió a la senda del gol para hacer el segundo del Atlético. Con un potente disparo lejano y con la fortuna de cara, anotó el 2-0. Nada pudo hacer Alves, al ver cómo su compañero Mangala desviaba el esférico lo suficiente para entorpecerle.

El partido estaba hecho para el Atlético. Pero los de Simeone querían más. Griezmann quería más. Un 2-0 no les parecía suficiente regalo para Fernando. Y así se sucedieron las ocasiones rojiblancas en la segunda parte. El problema es que no valía marcar de cualquier manera. O eso parecía pasar por la mente del '7 rojiblanco, que probó suerte con una vaselina. No la tuvo esta vez, pero de llegar a entrar, habría sido, sin duda, el golazo de la jornada. Sí entró el balón unos minutos después. Desde el suelo y con más alma que clase, Antoine anotó el segundo tanto en su cuenta particular para redondear la goleada.

Seguro que el Valencia había planeado una despedida muy distinta del Vicente Calderón. Y seguro que Torres no podría imaginar un regalo mejor: una victoria de su Atleti y todo el cariño de su afición.