El Atlético: némesis del Granada

El Atleti ha sido un escollo imposible para el Granada en los últimos años | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Granada y Atlético de Madrid vuelven a verse las caras el sábado por la noche en el Nuevo Los Cármenes en otra jornada de Liga que se presenta tranquila para los de Simeone. El cuadro colchonero acumula buenos resultados ante el conjunto dirigido por Lucas Alcaraz. En los últimos quince partidos, el Atleti se ha llevado trece y dos empates. Un balance espectacular que puede incrementarse el fin de semana si el guion previsto se ejecuta con normalidad.

El equipo rojiblanco llega en fase de repunte ante un rival en teoría hundido. Los madrileños vienen de ganar en el Vicente Calderón 3-0 al Valencia, en un partido balsámico para ellos que reforzó a la dupla conformada por Antoine Griezmann y Kevin Gameiro. Además, otros no tan habituales como Thomas tuvieron buenos minutos ante los ches. El equipo volvió a ser un bloque que defendió con consistencia y a la vez atacó fulminantemente. Tres puntos cosechados que les hicieron recuperar la cuarta plaza que habían perdido temporalmente con la Real Sociedad. Una cuarta plaza que está muy disputada un año más y que deberán defender a toda costa en partidos como este.

Los locales atraviesan un desierto con poca esperanza para la salvación pero manteniendo un mínimo de fe por ahora. Los granadinos no han estado a la altura esta temporada y parecen destinados a bajar de categoría si no lo remedian con urgencia. Desde su glorioso ascenso hace unas temporadas, los nazaríes han jugado con el peligro de los puestos bajos hasta las últimas jornadas. Este año se presenta todavía más complicado ya que la plantilla no está respondiendo como se esperaba a las adversidades. Muy pocos puntos en el casillero y también pocos goles, lo que añade dificultades para alcanzar su objetivo. Con los fichajes del mercado invernal, se esperaba que Adrián Ramos, colombiano procedente del Dortmund, fuera la referencia absoluta en el gol para el equipo, pero no ha llegado a adquirir una constancia necesaria para mantener al equipo en muchos encuentros.

Una derrota del siglo pasado

Siempre que se habla de números y estadística, hay que ser cauto a la hora de valorar los datos. Los números pueden resultar en ciertas ocasiones engañosos si no se analizan las circunstancias que lo engloban. La última derrota del Atleti ante el Granada se remonta a 1975, cuando los andaluces se impusieron en la vuelta de cuartos de final de Copa por 2-1, gracias a los goles de Porta y Grande. Por parte de los colchoneros, anotó Leal. El resultado negativo no frenó al Atleti y avanzó igualmente de ronda. Tras esto, los encuentros no han sido muy numerosos ya que el Granada ha pasado muchos años en Segunda B y el Atlético de Madrid en Primera y en Segunda algunos años, lo que hizo casi imposible que coincidieran sobre el césped en partido oficial.

En 2011, ya con el Granada de vuelta en la máxima categoría del fútbol español, volvían a enfrentarse. El encuentro de ida de Liga tuvo lugar en el Nuevo Los Cármenes en la jornada ocho. El partido acabó con empate a cero y fue un auténtico reflejo de lo que sería la temporada con Gregorio Manzano al cargo, hasta que llegara el cholo. Ya con el argentino en el banquillo, el equipo ganó 2-0 en la vuelta en el Calderón con goles de Miranda y Falcao. La expulsión de Almeida facilitó la tarea a los locales.

Saúl ante el Granada. Foto: Ángel Guitérrez-ATM

Años de dominio colchonero

La superioridad futbolística permitió al club madrileño dominar al Granada. En la temporada 2012/2013 la diferencia entre clubes aumentó. 0-1 se impusieron los rojiblancos a domicilio con tanto de Arda Turán. Más serio fue el correctivo que le aplicaron en el Calderón, con un 5-0 que demostró la abismal diferencia. Un doblete de Falcao, un gol de Diego Costa, otro de Raúl García y la puntilla de Filipe para cerrar la manita.

Raúl García le marcó al Granada. Foto: Dani Mullor (VAVEL)

Los resultados también fueron positivos el año en el que ganaron la Liga, pero los marcadores no fueron abultados. 1-2 en Granada con ambos goles de penalti y 1-0 en casa gracias a un Diego Costa que puso el título en bandeja por partidos como este. Flojearon algo más la siguiente temporada pese a ganar 2-0 en casa. Un empate a cero en tierras granadinas puso de manifiesto que no fue el mejor año del equipo con Simeone.

42 años sin perder contra el Granada. Foto: Rodri J Torrellas (VAVEL)

La temporada pasada los dos partidos fueron dos nuevas victorias para sumar en el casillero histórico. 0-2 con tantos de Griezmann y Godín, y 3-0 con goles de Correa, Koke y Torres. El más duro de todos los encuentros para el Granada fue el disputado en la ribera del Manzanares esta temporada. El Atlético venía de un comienzo irregular y con dudas sobre el rendimiento, que se disiparon esa tarde con un contundente 7-1. Tres goles de Carrasco, dos de Gaitán, uno de Correa y otro de Tiago, dejaron en una nimiedad el gol conseguido por Isaac Cuenca que abrió el marcador. Una victoria abultada que es considerada el verdadero zenit del equipo en su particular duelo con el Granada. El sábado tienen otra oportunidad de ampliar la ventaja y además encadenar victorias que les ayuden a mantener la cuarta plaza e incluso poder acercarse a la tercera. Muchos datos pero todo por decidir en Granada.