Duelo de necesidades

El conjunto rojiblanco acudirá al Nuevo Los Cármenes con una consigna muy clara: ganar, ganar y ganar. Solo vale eso, vencer al Granada y sumar tres puntos en la competición liguera que les permita asentarse en la cuarta plaza y evitar lo que sería una tragedia para el Cholo y compañía. El objetivo de los colchoneros para la presente temporada es, evidentemente, clasificarse para la Champions League y, en el mejor de los casos, esperar a que el Sevilla tropiece para poder optar a la tercera posición. Todo lo que no sea jugar Champions el año que viene será considerado un fracaso para el Atlético de Madrid que, poco a poco, ha ido viendo esfumarse las remotas posibilidades que tenía para pugnar por el título liguero, ahora en manos de Madrid o Barcelona.

El Atlético venció al Granada 7-1 en la primera vuelta

Clasificarse para la máxima competición europea, aunque sea desde la cuarta plaza que obliga a disputar una siempre peligrosa fase previa, podría parecer algo sencillo y asequible para un equipo que ha alcanzado dos finales europeas en apenas tres años, sino fuera porque la pelea por entrar en Champions está, esta temporada, más intensa que nunca. Con el Sevilla a siete puntos, el Atleti está más pendiente de proteger su retaguardia que de mirar al frente.

La Real Sociedad de Eusebio Sacristán está firmando una sensacional campaña y, ya asentado en la quinta posición y con la Europa League prácticamente asegurada salvo catástrofe, los txuri-urdín se han propuesto alcanzar los soñados puestos Champions, lo cual sería toda una proeza para los de San Sebastián. Apenas un punto separan al Atlético y la Real, de ahí que los rojiblancos no puedan bajar la guardia ni un solo instante. Cualquier despiste de los colchoneros puede suponer bajar un puesto en la tabla y cualquier tropiezo del conjunto vasco, olvidarse de sus opciones europeas.

La Liga Santander no solo está que arde en lo más alto, también lo está en la parte más baja de la clasificación. El Granada es el primero de los tres equipos que ocupan los puestos de descenso, perseguido por el Sporting de Gijón (a dos puntos) y Osasuna (a nueve puntos) y, por tanto, el que más opciones tiene de salir de la zona roja. Por delante del conjunto nazarí están Leganés y Deportivo, ambos a cinco puntos, una diferencia amplia, pero no insalvable.

El Granada ha ganado los tres últimos partidos como locales

Los de Lucas Alcaraz no han tirado la toalla, no están dispuestos a hacerlo hasta que los números digan lo contrario y, pese a la dura derrota en Butarque de la semana pasada, el Granada tiene por delante finales, no partidos, para salir del descenso y permanecer otro año más en Primera División, aferrándose a su imbatibilidad en su feudo en las cuatro últimas jornadas (tres victorias y un empate).

No hay rival más peligroso que aquel con necesidades, por lo que el Atlético deberá andarse con mucho cuidado en su visita a la provincia andaluza. Atleti y Granada necesitan los tres puntos, no les vale otra cosa que ganar para acercarse a sus objetivos y ambos brindarán un duelo apasionante en el que quedan a un lado favoritismos, estadísticas y antecedentes.