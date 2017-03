Previa Granada CF - Atlético de Madrid: entre dos aguas

Google Plus

Granada CF - Atlético de Madrid; entre dos aguas

Ante la vigilancia de la Alhambra y bajo el abrigo de la Condomina, se disputará un duelo marcado por la rareza, la duda y el suspense. Un partido que pasa desapercibido para los ojos despistados pero que atenaza la de los sabios futboleros. Un duelo insulso a primera vista, espeluznante para el mejor guion. Mucha sustancia en tan pequeño plato. Granada – Atlético de Madrid.

Entre las bravas y peligrosas del agua del turbio rio que encamina con peligro al precipicio, y las tranquilas y silenciosas aguas del Manzanares. Una tranquilidad rojiblanca que inquieta, incomoda, asusta. Los nazarís querrán chapotear en esa agua en calma y los rojiblancos querrán coger impulso aprovechando las bravías corrientes del equipo andaluz.

Agitar las aguas

El equipo de Lucas Alcaraz recibe al Atlético de Madrid pero en un momento de la temporada y de situación en la que los nombres rivales no importan. Ya todos responden al mismo nombre: “necesidad de ganar”. Los nazarís consiguen tocar la superficie y coger aire gracias a su fortaleza en casa, lugar idóneo para poder remover el agua en calma en el que parece haberse instalado el Atleti tras ganar cómodamente al Valencia y esperar, con colchón, al Leverkusen.

Cuatro últimos partidos sin perder en la Condomina y con los fichajes empezando a cuajar e instalarse. El Granada no puede ni debe rechazar cualquier intento de sacar tajada de un Atleti que sin querer, tendrá un pequeño porcentaje de su mente en Champions. No empieza bien la machada desde principio de semana, puesto que uno de sus mejores hombres, Carcela-González, será baja por sanción y mermará la fortaleza ofensiva. El Granada luchará por reponerse a su baja y no frenará las intenciones al equipo.

Pescar en rio revuelto

Desde Madrid las noticias son mejores. Pese a su renuncia por el título, el objetivo de entrar en Champions y seguir vivos en Europa sigue vivo. El equipo parece encauzarse y la ventaja parece agradable para la vuelta de Liga de Campeones. El plato más inmediato, ahora, es Granada y seguro que Simeone no dejará relajar ni un músculo y ninguna neurona de sus jugadores. Lo primero y único es Granada.

Los rojiblancos quieren aprovecharse del turbio y delicado momento del equipo andaluz. El Granada acusará la necesidad de tener que ganar para sobrevivir y ahí el Atlético quiere sacar tajada. Dos de sus “jefes” en plantilla, Gabi y Torres, serán bajas para este partido con lo que Saúl o Koke deberán asumir el papel de “padre” desde la medular y Gameiro, salvo que llegue tras superar sus problemas de pelvis, otorgará a Carrasco la punta.

Carrasco anda suelto

Malos recuerdos y malos presagios, si revisamos el partido inicial de temporada, para el Granada con Yannick Carrasco. El belga castigó con demasiada crueldad al equipo andaluz en el Vicente Calderón. Un triplete y un vuelco de partido desde la chispa de las piernas del extremo rojiblanco. El belga dio la vuelta él solito al gol de Cuenca y sirvió en bandeja la goleada (7-1). Una goleada en la que también se unió con creces, Gaitán. Ambos estarán para este partido.

La temporada anterior no fue mejor, ya que en la Condomina el Atleti, con Godín y Griezmann de verdugos, ganó 0-2 y en el Calderón, sería uno más, 3-0, para otro resultado negativo. Unos precedentes cercanos que no invitan al optimismo para los nazarís pero que seguro que intentarán poner un punto y final a las malas estadísticas. El partido tiene mucha miga.

Puntos a favor del Granada

- La necesidad puede otorgar un punto extra de motivación y de fé.

- La cercanía de la Champions puede hacer despistar un mínimo al Atleti.

- La ausencia de Gabi dejará más expuesta la retaguardía. Al espacio puede hacer daño.

Puntos a favor del Atlético de Madrid

- La baja de Gabi resta poderío defensivo pero otorga dinamismo ofensivo.

- Griezmann está en un momento estelar y es capaz de decidir el partido por mal que esté.

- La velocidad de Carrasco, Griezmann, Gaitán o el propio Gameiro si llegara, puede ser mortal el sábado.

Jugadores a seguir:

Yannick Carrasco

El belga fue una pesadilla en el partido de la primera vuelta con tres goles y una remontada fabricada. Está en ese momento de recuperación tras un periodo más apagado. Con la Champions a la vuelta de la esquina y la recta final de temporada, Yannick querrá recuperar su mejor nivel y esa alegría que contagia al ataque rojiblanco.

Adrian Ramos

Ha venido para demostrar que aún tiene mucho que dar. Un jugador que se hizo su hueco en Europa, que destacó y que tocó la cima. Ya ha visto portería pero el colombiano quiere ir más allá. Tendrá que cargar con el equipo a la espalda para salvarle del descenso y demostrar su valor. Un partido magnifico para comenzar una preciosa historia.

