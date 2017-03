Simeone: "Saúl tiene todas las condiciones para ser uno de los mejores del mundo"

Foto: Apo Caballero / VAVEL.com

Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación antes del enfrentamiento liguero entre el Granada y el Atlético de Madrid. Los colchoneros viajarán a Andalucía para tratar de regresar con los tres puntos, el argentino hizo un análisis del estado de forma del rival: "El Granada es diferente en casa y fuera. En casa es fuerte, intenso, han complicado la vida a muchos equipos en su campo y tendremos que llevar el partido a donde nos haga sentir cómodos. Su entrenador le ha dado carácter, tiene velocidad ofensiva. El Granada en casa sale con un ritmo muy fuerte, tendremos que estar preparados para interpretar el arranque del partido", apuntó.

"Gameiro no saldrá del inicio, no se siente bien"

El de Buenos Aires habló de las lesiones que azotan la enfermería rojiblanca y la forma en la que podría verse perjudicado el equipo por ellas: "Gameiro no va a salir de partida, no se siente bien y no va a estar en condiciones de jugar un partido importante. Lo de Gabi es una situación inesperada. Venimos diciendo esta temporada que nos hemos encontrado con situaciones complejas y esto nos hace seguir buscando las mejores alternativas. Aparecen episodios de no competir con los jugadores que queremos", matizó.

El entrenador colchonero habló de algunos de sus jugadores, principalmente de sus centrales: "Las decisiones de los centrales son complejas, posiblemente es donde hay más competencia del equipo. Siempre es injusto con el que se queda fuera porque los cuatro compiten y entrenan bien", reconoció. Saúl, no pasó indiferente para el piloto indio: "Desde que llegué al club quise potenciar a jugadores de la casa. Saúl tiene todas las condiciones para ser uno de los mejores centrocampistas del mundo: tiene disparo, pase interior, ritmo, juego en la cabeza. En su capacidad de querer mejorar le llevará a ese lugar", concretó.

"No estaría bien pensar más allá del Granada"

Para concluir, el 'Cholo' recordó su tópico partido a partido del que no ha olvidado: "No sería oportuno pensar más allá del Granada, fue nuestra fortaleza y manera de pensar durante todo este tiempo. Quedan puntos, pero el margen de error es complejo. Nos aislamos un poco de los que pean el campeonato y miramos más atrás", sentenció el técnico.