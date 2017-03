Simeone: "Fue un partido peleado, duro y difícil"

Foto: clubatleticodemadrid.com

Simeone compareció ante los medios de comunicación tras una sufrida victoria que le acerca a la tercera plaza, tras el pinchazo del Sevilla, y le mantiene en la cuarta plaza una semana más. Con esta victoria, los rojiblancos buscarán seguir escalando y recortando puntos al Sevilla de Sampaoli, al que han recortado cuatro puntos en las dos últimas jornadas.

El técnico comenzó hablando sobre como ha ido la primera mitad en el Nuevo Los Cármenes: "Durísimo. Esperábamos este partido. Habíamos visto bien al Granada, en especial en casa, con un trabajo enorme en todas sus líneas. Fue un partido peleado, duro, difícil, con algunas situaciones claras en el primer tiempo, algún fuera de juego que posiblemente el línea cobró que no era y nos podía haber permitido tener mejores situaciones en el partido". Tras analizar la primera mitad, el argentino habló sobre la segunda mitad: "Así continuó el segundo tiempo, donde era golpe por golpe y creo que la contundencia de Griezmann, una vez más, nos deja en un lugar muy bueno".

El técnico de la ribera del Manzanares valoró la actuación de la estrella colchonera, Antoine Griezmann, quien dio el gol de la victoria tras un cabezazo en la recta final del encuentro, convirtiéndose en el máximo goleador de cabeza de todo el campeonato: "Tiene el un timing. El cabezazo no es por altura, sino por timing. El es un especialista en esa situación, pero nos pone contento el trabajo de todos. Hoy no estaba Torres, no estaba Gameiro, no estaba Gabi, tuvimos situaciones complejas a la hora de formar los 18 que iban a participar. Así todo el equipo respondió una vez más".

Para finalizar, Simeone analizó el complicado encuentro de vuelta de este miércoles, en el que el Atlético de Madrid recibirá al Bayer Leverkusen, al que se impuso en la ida por un 2-4: "Es importante para seguir en ese cuarto lugar. Va a ser un partido duro el partido de Champions. Ya vimos que la Copa es peligrosa, así que ojalá podamos estar centrados y poder hacer un gran partido en el Calderón", finalizó el técnico rojiblanco.