Saúl: El artista infiltrado

Google Plus

Saúl celebra su último gol ante la U.D. Las Palmas / Foto: Atlético de Madrid

Saúl Ñíguez es uno de los ídolos de la afición rojiblanca. El canterano es una de las joyas del Atleti. Salido de la cantera, el centrocampista ha sido un ejemplo de constancia, perseverancia, lucha y entrega. Con tan sólo 22 años, el ilicitano se ha convertido en uno de los indiscutibles del Cholo. A su corta edad, lo que empezó como una promesa, un diamante en bruto, está tomando forma a base de pulirlo poco a poco.

Su calidad es una realidad indiscutible. Pero el alicantino no sólo deja su condición técnica sobre el campo, sino que derrocha garra y coraje. El esforzarse sobre el terreno de juego hasta no poder mover los pies del suelo lo aprendió en las categorías inferiores. Gracias a su derroche y a sus cualidades, Europa teme al 8 rojiblanco. Los rivales lo quieren en su equipo y, sobre todo, no quieren encontrárselo en frente en el campo. Además, los contrarios le temen debido a su gran llegada al arco rival.

Sus goles son una bendición para los de Simeone. En numerosas ocasiones, el técnico argentino ha visto cómo Saúl ha anotado goles fundamentales para el porvenir de las eliminatorias europeas. El Leicester le tiene muy presente en sus pensamientos, ya que gracias a un gol suyo en el partido de vuelta, vieron como se esfumaban sus posibilidades de llegar a las semifinales de la máxima competición europea. El canterano aprovechó un gran centro de Filipe Luis y un despiste en la zaga de los zorros para llegar en segunda línea y rematar el balón, haciendo imposible la estirada de Kasper Schmeichel.

Otro equipo de los que tienen pesadillas con Saúl es el Bayern de Munich. El combinado bávaro sufrió un roto importante en la ida de las semifinales de la Champions 2015/16. El alicantino sacó a relucir sus dotes de malabarista para plasmar una auténtica obra de arte y dejar boquiabierto al mundo entero. El gol supuso la victoria por 1-0. En la vuelta de la eliminatoria, el Bayern no logró remontar el marcador adverso de la ida y los rojiblancos se metieron en la final. Además, gracias a la bella factura del tanto, estuvo nominado al premio Puskas.

El canterano rojiblanco también ha sido un auténtico dolor de cabeza para el conjunto de la aspirina. El Bayer Leverkusen ha sufrido en sus propias carnes a Saúl moldeando otra obra de arte. El artista colchonero corrió la banda diestra al galope y con la zurda clavó el balón en las redes que defendía Bernd Leno. Con este golazo se quitó de la cabeza los fantasmas del pasado y volvió a sonreír en el Bay Arena, donde dos años antes se había complicado todo. Al saltar a por un balón, sufrió un golpe en el riñón. Esto le llevó a un hospital alemán, donde estuvo ingresado cuatro días antes de poder volver a Madrid. Tras ese golpe, mucho tiempo después, el jugador reconocía haber jugado con su salud “por vestir una ilusión”. Tantas eran las ganas que tenía de triunfar en el Atleti que se arriesgó. Mas tarde reconoció que “los dos años anteriores he estado jugando con catéter interno en cada partido”, y es que Saúl se siente “identificado con el Atleti por los valores: la humanidad, el sacrificio, el compañerismo, la gente siempre es honrada... el hecho de que cuando te metes en el vestuario es tu segunda familia". Tras este gol, afirmó sentirse “aliviado “ y haberse quitado “un peso de encima”.

El Real Madrid, el próximo rival del Atletico, seguro que prestará una gran vigilancia al jugador con el número 8 en la espalda y rayas rojas y blancas. Tienen muchos antecedentes para temer una gran actuación de Saúl en la noche europea. Y el colchonero querrá demostrar, una vez más, sus grandes dotes sobre el escenario. Además, Saúl ya sabe lo que es marcar al conjunto merengue. Lo logró en un partido de la Liga de 2014/15, anotando uno de los goles de la temporada. Aprovechó un centro de Siqueira para batir a Casillas con una chilena que provocó un terremoto en el graderío del Vicente Calderón. Una vez más, y no pudiendo ser de otra manera, conseguía esculpir otra obra de arte, había dejado al portero blanco con la boca abierta y hecho una estatua.