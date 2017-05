Lucas amplía el contrato hasta 2022

Google Plus

FOTO: www.clubatleticodemadrid.com

Algo habitual en este Atlético es la presencia de canteranos. Jugadores como Saúl o Thomas, que un día llegaron al Atleti procedente de otros clubes y que han ascendido hasta el primer equipo; y otros como Koke, Gabi o el propio Lucas, que decidieron iniciar su carrera futbolística en él. El francés, junto a su hermano Theo, comenzaron a jugar al fútbol de manera profesional en el club del Manzanares. Lucas nunca ha pisado otro club que no sea el rojiblanco, y no tiene intención de hacerlo, al menos, hasta 2022. La mañana del sábado se ha hecho oficial la renovación del jugador con una cláusula millonaria. Lucas ya cerró su renovación con el club el pasado verano tras la posible oferta del Manchester United y se modificó su cláusula a unos 40 millones. Con tan solo 21 años, ya ha disputado una final de Champions y podría contar con una nueva cláusula de 80 millones; parecida a la de Koke o Saúl. Además, el francés ha ampliado contrato hasta 2022 y asegura estar feliz: "Es el club de mi vida, me lo ha dado todo, desde que llegué a España de pequeño hasta el día de hoy".

Lucas afirmó no habérselo pensado dos veces y le resulta difícil explicar lo que significa el Atlético de Madrid para él: "Lo es todo. Renovar en este club lo es todo. Desde pequeñito estoy luchando por ello".

Ambicioso y con ganas de más, el polivalente defensa del Atlético quiere conseguir la titularidad en un equipo en el que poco a poco lo va consiguiendo. Tuvo minutos en la final de Milán y se está convirtiendo en una de las promesas del fútbol español e incluso a nivel mundial ya que han llegado ofertas de clubes europeos: "Desde que eres pequeño y luchas por llegar arriba en el momento en el que llegas y ya estas ahí, quieres luchar por más".

Íntimo amigo de Filipe Luis, y su seguro sucesor: "Quiero ganarme un puesto en ese once titular y lucharé por ello hasta conseguirlo; renuevo porque quiero intentar ser un grande de este equipo".