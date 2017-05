Previa Real Madrid vs Atlético de Madrid: una batalla por el levantamiento

Google Plus

El dos de mayo es una fecha marcada en el calendario del pueblo madrileño. Allá por 1808 la ciudadanía se levantó en armas para rebelarse contra la ocupación de las tropas francesas. 209 años después, el dos de mayo vuelve a ser una fecha marcada en rojo para la ciudad de Madrid. Sus dos principales equipos se juegan el pase a la final de la Liga de Campeones, donde el vencedor de la eliminatoria intentará el levantamiento de la Copa.

El Atlético de Madrid pretende rebelarse contra la historia, dando un golpe de autoridad con la conquista del Santiago Bernabéu. Para poder realizar la hazaña cuenta con la gran ventaja de ser comandado por Diego Pablo Simeone, considerado por muchos el mejor estratega del mundo para este tipo de batallas. Cierto es que la conquista tiene dos partes y ésta es solamente la primera de ellas, pero no es menos cierto que para ganar las guerras está prohibido dormirse.

La ida del combate comenzó en la capital de España desde el mismo instante en el que el azar se encaprichó de que se produjera ya el choque. Ambos bandos comenzaron a jugar su estrategia cuidando a sus mejores guerreros en alguna de las jornadas previas, pero salieron con ellos en la jornada de este pasado fin de semana. En la batalla canaria cayó herido uno de los mejores soldados a la hora de defender el honor rojiblanco. Giménez se produjo una lesión en un encontronazo con Boateng y el uruguayo, que se estaba erigiendo como el mejor material para la defensa del terreno colchonero, ha causado baja. En el otro bando, Zinedine Zidane cuenta con la totalidad de efectivos, salvo Bale y Pepe, para decidir a quién escoge para luchar en este primer asalto.

El Real Madrid quiere revalidar la corona

El equipo de Concha Espina disputa la ida como local en su estadio, el Santiago Bernabéu. Precisamente allí disputó su último duelo europeo, ante el el Bayern de Múnich. Tras caer en los primeros noventa minutos, los blancos consiguieron enmendar su error y se impusieron en una prórroga en la que los bávaros contaron con un hombre menos.

El Atlético, por su parte, juega los primeros 90 minutos lejos de su fuerte. Los indios van a la pelea con sus mejores lanzas ofensivas, después de que Kevin Gameiro, su soldado más rápido, esté de vuelta. Además, Simeone ha querido jugar al despiste y otro de sus principales artefactos para hacer daño al oponente podría jugar bajo todo pronóstico, y es que Carrasco se ha entrenado junto al resto de compañeros y ha entrado en la convocatoria pese a que el tiempo estimado de baja era superior a dos semanas.

Antecedentes en torneos con eliminatoria

Ambos bandos se han visto las caras en torneos coperos en las cuatro últimas campañas. Los blancos salieron vencedores en los tres combates europeos, venciendo las dos finales y eliminando al Atleti en los cuartos de final de hace dos años. Por aquel entonces, en la única batalla de todas ellas a doble partido, el orden de los estadios era el inverso al actual y, tras empatar a cero en el fortín rojiblanco, un gol del mexicano Javier Hernández, ''Chicharito'', acabó eliminando al Atlético. El Atlético, por tanto, se enfrenta ante su bestia negra en Europa, quienes les han privado de llevarse dos 'orejonas' en los últimos instantes de sendos partidos. Detalles que, por entonces, marcaron la diferencia.

Sin embargo, hay cabida para la esperanza, y es que los de Simeone se impusieron al Real Madrid en el doble duelo de la Copa del Rey en enero del 2015. Los colchoneros se llevaron el gato al agua con un triunfo de 2-0 en la ida en casa y sacaron un empate a dos en la vuelta en Chamartín.

Otro gran recuerdo se produjo en el escenario del actual partido, y es que el Atleti salió campeón de la Copa de su Majestad el Rey el 17 de mayo del 2013 tras ganar por 1 a 2 con el inolvidable gol de Miranda. Pero es que hay todavía otro ejemplo reciente donde Simeone y los suyos pueden fijarse: la Supercopa de España del 2015. Se trata de la batalla con las características más parecidas a esta. En la ida el encuentro terminó con empate a uno y en la vuelta el Atlético venció por un gol a cero para coronarse como Supercampeón de España.

Los dos entrenadores se muestran cautos

Existe tanto respeto por la armamentística que posee el rival, que ambos técnicos se mostraron ambiciosos pero cautos de cara a lo que se les avecina. Zidane no se fía y pidió a la afición que esté con el equipo: "Es una semifinal y sabemos lo que tenemos que hacer". Además, quiso dejar claro que el pasado no vale de nada. "No puedes servirte del pasado. Ahora es completamente diferente y lo único que cuenta es lo que suceda sobre el terreno de juego mañana".

Simeone, por su parte, se llena de convicción y tiene bien claro cómo tienen que jugar los suyos: "El equipo debe de salir a jugar con el mismo corazón con el que lo haría un hincha del Atlético". El Cholo sabe que se conocen muy bien todos los protagonistas y por ello tratará de que su equipo lleve el partido donde más cerca estén sus intereses. "Vamos a intentar que el juego se mueva hacia donde más cómodos nos sintamos", concluyó.

El árbitro del partido será el inglés Martin Atkinson

La persona encargada de dictaminar orden será el colegiado inglés Martin Atkinson. El colegiado tiene experiencia en grandes citas europeas y es uno de los árbitros con más prestigio del fútbol inglés, enarbolando el carácter del mismo en cada uno de los partidos que pita.

Las convocatorias de ambos equipos están formadas por los siguientes futbolistas:

Real Madrid: Keylor Navas, Kiko Casilla, Rubén Yáñez, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Marcelo, Danilo, Toni Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Luka Modric, Asensio, Isco, Cristiano Ronaldo, Morata y Benzema

Atlético de Madrid: Moyá, Oblak, Godín, Filipe, Savic, Lucas, Alberto R., Tiago, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Thomas, Gaitán, Griezmann, Fernando Torres, Correa y Gameiro.

