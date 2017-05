Godín: "Estamos con ganas e ilusión de hacer las cosas bien"

Google Plus

Foto: Atlético de Madrid

El martes la capital de España acogerá uno de esos duelos que plagan de taquicardias los corazones de aquellos que se atreven a sentir cualquiera de los colores presentes en el terreno de juego. El Bernabéu será el escenario de el primero de los dos derbis de los derbis, del derbi europeo, del derbi por excelencia. La ida de las semifinales de la Champions en las que se verán las caras el Atlético y el Real Madrid pasará por su primer asalto. En las ruedas de prensa ya se han experimentado las primeras sensaciones que andan latentes por Madrid, uno de los protagonistas encargado en representarlas ha sido Diego Godín, que junto a Gabriel Fernández y a Diego Pablo Simeone, atendieron a los medios de comunicación. El central habló sobre el momento físico del conjunto rojiblanco: "El equipo está bien físicamente y mentalmente, puesto que es un partido que nos va a exigir desde muchos aspectos. El uruguayo se mostró muy positivo: "Estamos con muchas ganas e ilusión de hacer las cosas bien", apuntó.

"Estamos preparados para todo, no nos vamos a ir sin jugar"

El Atlético de Madrid apenas ha tenido tres días para preparar un duelo que se presenta de máxima exigencia, algo que reflejó Godín: "No hemos tenido mucho tiempo para preparar el partido, queremos seguir en la competición, desde que nos tocó el Madrid lo miramos de reojo. Lo que ha pasado es historia, siempre corregimos cosas y aprendemos mucho de las derrotas. Son escenarios diferentes y ahora estamos en una semifinal con todo lo que eso conlleva", matizó.

"A lo mejor juega Simeone"

Simeone tendrá que reinventarse para paliar las lesiones de Vrsaljko, Juanfran y Giménez, algo con lo que bromeó uno de los capitanes colchoneros: "Las lesiones no me cambian nada, le cambiarán al que le toque jugar. A ver quien pone Simeone, a lo mejore juega él -bromeando-. Habrá que ayudar al jugador que le toque ahí, está claro. Estamos preparados para todo habrá que jugar, no nos vamos a ir sin jugar", concluyó el zaguero colchonero.