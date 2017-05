Koke: "Nunca dejamos de luchar, siempre nos levantamos"

Foto: Daniel Nieto / VAVEL

El Atlético de Madrid cayó ante el Real Madrid en un duelo en el que los de Diego Pablo Simeone se mostraron irreconocibles. Los rojiblancos cayeron derrotados por tres goles a cero en una contienda en la que los colchoneros no desplegaron su estilo de juego. Jorge Resurrección atendió a los medios de comunicación y reconoció que al Atlético de Madrid todavía le queda esperanza en la vuelta. "Queremos pedir disculpas a la gente, y no dejamos de creer nunca, vamos a seguir luchando. Es un día complicado para la gente que ha venido a apoyarnos. No nos ha salido nada. No hemos estado a la altura, pero sabemos que hay un partido de vuelta y hay que darlo todo", apuntó el centrocampista.

"En el primer tiempo estuvimos muy imprecisos"

El español hizo un pequeño análisis del duelo y del mal juego desplegado por los suyos: "En el primer tiempo estuvimos muy imprecisos, en el segundo se cerraron bien y salieron bien a la contra", matizó. En el primer asalto los rojiblancos recibieron el primer tanto, el resto se desarrollaron en el segundo tiempo.

"Es fútbol y nunca se sabe, ya ganamos una vez al Madrid con Cristiano por 4 a 0"

El canterano remarcó la idea de que el Atlético de Madrid no piensa bajar los brazos a pesar del claro resultado adverso. "Es peor perder dos finales que una semifinal, pero nunca dejamos de luchar, siempre nos levantamos", concretó. Para concluir, habló sobre la vuelta en el Vicente Calderón que se disputará el próximo miércoles 10 de mayo, donde los colchoneros tendrán que marcar cuatro goles para darle la vuelta al resultado. "Es fútbol, nunca se sabe. Ya una vez en el Calderón con Cristiano ganamos 4 a 0", dijo Jorge Resurrección. El jugador no dudó en reconocer algunas de las palabras de Simeone en el vestuario: "Simeone nos ha dicho que si hay alguien que no quiere jugar el miércoles lo diga sin problema", finalizó.