Atlético de Madrid vs Eibar en vivo y en directo online en La Liga 2017

Por otro lado, el Eibar también ha hecho oficial su convocatoria de 18 hombres para el encuentro: Yoel, Riesgo; Arbilla, Juncá, Ramis, Gálvez, Lejeune, Dos Santos; Dani García Escalante, Rivera, Pedro León, Rubén Peña; Inui, Bebé, Adrián, Kike García y Enrich.

Como puntos a destacar, están las ausencias de Juanfran, Vrsaljko (lesionados) y Savic (sancionado) en defensa, además de la presencia del capitán del filial, Rafa Muñoz, en la zaga. En ataque, vuelve el italiano Alessio Cerci, demandado por un sector importante de la afición.

El Atlético de Madrid oficializa su convocatoria: Oblak, Moyá; Godín, Filipe, Lucas, Rafa Muñoz; Tiago, Saúl, Koke, Carrasco, Gabi, Thomas, Gaitán; Griezmann, Correa, Cerci, Torres y Gameiro.

Pueden ampliar la información con la previa del Atlético de Madrid vs Eibar en vivo que les ofrecemos. La transmisión minuto a minuto en vivo la pueden seguir en VAVEL España.

Más de 50.000 aficionados se congregan en el Vicente Calderón para dar ánimos al club de la ribera del Manzanares, en el momento que más lo necesita. Punto de inflexión total de la temporada.

Arbitrará el andaluz, David Fernández Borbalán. Un árbitro con mucha experiencia en esta competición y que se espera no esté en el centro de la polémica.

Mendilíbar no tiene miedo al Atleti. Foto: Ángel Ezkurra (VAVEL)

Por su parte, Mendilibar, técnico del Eibar, habló sobre el estilo de juego de su rival. "El Atlético es un equipo grande que juega como uno pequeño. No le hace falta ganar por mucho, resolver el partido desde el principio. No va como loco, si el partido se alarga no tiene preocupaciones en ese sentido", comentó.

Atlético de Madrid vs Eibar en vivo y en directo online

Simeone es optimista pese a la situación. Foto: Rodri J Torrellas (VAVEL)

Simeone se mostró positivo en la rueda de prensa previa al encuentro. "Semis de Copa, remontándole 9 puntos al Sevilla, en semis de Champions con la posibilidad de darle la vuelta a la eliminatoria", afirmó.

Este año se vieron las caras en cuartos de final de Copa del Rey. Los rojiblancos solventaron la eliminatoria sin demasiados problemas, con un 3-0 en la ida y un empate a dos en la vuelta.

Los últimos diez encuentros entre Atlético de Madrid vs Eibar en vivo dejan una gran ventaja estadística para el club madrileño. Ocho victorias, un empate y una derrota. Un balance más que positivo que se puede mejorar en poco tiempo.

Enrich es el goleador del Eibar. Foto: Ángel Ezkurra (VAVEL)

Atentos en el Eibar a Sergi Enrich. El delantero del Eibar está en buena racha goleadora y está realizando una gran temporada a un nivel óptimo.

Griezmann, clave del gol colchonero. Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Atentos en el Atleti a Antoine Griezmann. El francés fue uno de los mejores en la debacle de Champions y está siendo nuevamente la referencia en ataque. El gol del equipo pasa por sus botas.

Su último partido fue ante el Leganés. Los vascos se llevaron la victoria por 2-0 y dejaron a los pepineros sin asegurar la permanencia.

El último partido jugado como visitante lo disputaron en Vitoria, en un empate a cero contra el Alavés. El conjunto armero rinde mejor en Ipurúa.

El Eibar ocupa la octava plaza de la tabla clasificatoria con 54 puntos. Situados en tierra de nadie, pero con ganas de terminar la campaña por todo lo alto y con buena sensaciones.

Atlético de Madrid vs Eibar en vivo

Su último partido disputado en Liga acabó con un 0-5 a su favor ante Las Palmas. La pegada goleadora rojiblanca marcó la tónica del encuentro desde el comienzo. Gameiro recuperó sensaciones y todo pareció fluir magníficamente.

Los de Simeone llegan tocados después del 3-0 encajado ante el Real Madrid en la ida de semifinales de Champions. El equipo busca reencontrarse con la estabilidad y serenidad.

El equipo local, el Atlético de Madrid, está situado en la tercera plaza, tan solo tres puntos de ventaja sobre el Sevilla. Los colchoneros deben ganar dos partidos de los tres que quedan para asegurar el puesto de manera matemática.

¡Muy buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Sean bienvenidos a la retransmisión del partido Atlético de Madrid vs Eibar en vivo, perteneciente a la jornada 36 de La Liga. Todo se pondrá en marcha a las 16:15h en el Vicente Calderón.