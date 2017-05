El Atlético no tiene Copas, el Atlético tiene corazones

'Combato y me levanto', bajo ese lema recibía el estadio Vicente Calderón, en el que fue el antepenúltimo duelo que verán sus butacas, a los jugadores con los mismos ojos que aquella madre que ve a sus hijo tras un suspenso, pero que confía fiel y plenamente en la recuperación de la calificación. Podría resumirse en un factor claro, algo conocido como apoyo incondicional; algo que caracteriza hasta las trancas a aquellos que pueblan las gradas del Manzanares.

Intensidad sin premio

Simeone había avisado: "Hasta el domingo no pensamos en Champions", y como siempre, así lo mantuvo; o al menos, así quedó reflejado sobre su once inicial. Nada de reservas, y si no que se lo digan a Ángel Correa que, apareció en el once titular pero que no llegó a pisar el verde por los planes de un 'Cholo' que lo sustituyó por Carrasco antes del inicio. Por su parte, los hombres de Mendilibar saltaron al campo conscientes de su papel, con la concentración por bandera, a retener al conjunto colchonero e incluso, a aventurarse con algunas ocasiones que no llegaron a suponer demasiado peligro para los guantes de Oblak.

Los locales fueron creciendo con el devenir de los minutos, de menos a más -será la hora de la siesta-, el caso es que el culmen del ascenso llegó en los últimos instantes de la primera mitad con varias ocasiones que dieron para que Simeone se acordara -con el perdón de la expresión- de todos sus antepasados. La primera, fue una ocasión de Yannick Carrasco, que tras una gran acción individual en la que había hecho lo más difícil, falló en lo más fácil, con Yoel prácticamente vencido envió el remate por encima de la portería visitante. La segunda ocasión la remató Saúl Ñíguez y el destino fue el mismo que donde acabó el esférico del belga; esta vez tras una acción rojiblanca ante una desordenada zaga armera. El Atlético no aprovechó y en el descanso lucía el empate sin goles.

Esperanza en rojo y blanco

La segunda mitad arrancó con la ocasión de Pedro León que se aventuró con un disparo lejano que acabó susurrando el travesaño de Jan Oblak. La tónica del duelo se mantuvo constante, con la intrusión en el verde de Fernando Torres en el puesto de Gaitán. El Eibar esperaba sus ocasiones frente a un Atlético que se aventuraba al ataque pero que nuevamente erraba en la definición, chocándose con un Yoel que no tuvo que hacer grandes esfuerzos para detener las llegadas colchoneras.

El Atlético estaba bloqueado, pero no bajó los brazos, el tanto motivacional de cara al derbi europeo tenía que llegar. Tanto ir el cántaro a la fuente que al final se rompe, fue Saúl Níguez quien con un disparo lejano se cargó de determinación y tras una asistencia de Filipe Luis la envió al fondo de las redes de Yoel. El Calderón se vino abajo convirtiéndose los instantes finales en una demostración de que los corazones rojiblancos están cargados de esperanzas de cara al próximo miércoles, "quién no crea que no venga", que dirían ellos.

Así al ritmo de los aspavientos nerviosos de los brazos de un Diego Pablo Simeone que por su inquietud no se sentó ni en su propio banquillo, acabó la contienda. Con tres puntos más para los colchoneros pero, sobre todo, con la reafirmación más clara de lo que pueden presumir con el pecho bien alto en las orillas del Manzanares: el Atlético no tiene once Copas de Europa pero, lo que sí que tiene el Atlético es una afición capaz de poner los pelos de punta al corazón más insensible.

