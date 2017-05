Simeone: “Si estamos juntos tendremos nuestras opciones”

Google Plus

Simeone se mostró optimista de cara a la remontada. Foto: Jaime del Campo (VAVEL)

Otra victoria más al saco para el Atlético de Madrid, esta vez ante el Eibar, que plantó cara durante muchos minutos e incluso tuvo sus ocasiones para poder haber marcado. Un solitario tanto de Saúl fue suficiente para derribar al conjunto armero de José Luis Mendilíbar. El Atleti estuvo frío en la primera mitad, quizás afectado por el golpe moral del anterior encuentro, pero despertó en la segunda mitad, en la que creó ocasiones y fue superior claramente.

Así lo manifestó Diego Pablo Simeone en rueda de prensa. El técnico argentino elogió la labor del equipo y sobre todo de la afición, que siempre ha apoyado y cree en la remontada del próximo miércoles. “Son cinco años maravillosos. La gente es agradecida y el futbolista se sigue levantando en cada momento”, manifestó. También explicó la mejoría del equipo a partir de enero y la gesta de recuperar una tercera plaza que parecía imposible. “Venimos haciendo una segunda vuelta muy fuerte. No tenemos cerrada la tercera plaza. Falta un punto y me emociona ver a la gente y me enorgullece tener estos futbolistas”, dijo.

Sobre el encuentro de vuelta de semifinales ante el Real Madrid también opinó. Tanto él como los jugadores, como la grada creen que es posible si se sigue trabajando bien y se aprovecha la oportunidad. “El miércoles tenemos un partido muy difícil. Estoy convencido de que si estamos juntos y la jugamos en consecuencia de unas semifinales de Champions, tendremos nuestras opciones seguro. Necesitamos precisión y tranquilidad para afrontar la eliminatoria”, afirmó.

Para finalizar, Simeone mencionó el buen trabajo de Tiago durante los meses fuera de los terrenos de juego, por lesión, y especialmente en los minutos que disputó ante el Eibar. “Las ausencias de Augusto y Tiago han afectado. Saúl y Koke han suplido ese puesto. Los últimos minutos de Tiago fueron de gran ayuda”, finalizó.