Tiago se pone en primera posición

Google Plus

Foto: Ángel Gutiérrez, ATM

La vida consiste en ir poco a poco quemando etapas y superando metas y desafíos que nos vamos marcando. Este pasado fin de semana Tiago volvía a pisar el terreno de juego desde que lo hiciese hace unas fechas ante el Osasuna, duelo que los rojiblancos se llevaron con un contundente 3-0.

Ese partido nos dejaba, además un buen dato que ensalza la figura del jugador portugués: igualaba al mítico Futre como los jugadores con más partidos en la entidad colchonera con 172 encuentros. Este fin de semana ante el Éibar volvió a saltar al campo y, tras 8 años en el Atleti al fin lo lograba: ya es el portugués con más partidos jugados en el Atlético de Madrid, dejando atrás al goleador de Montijo.

Todos conocemos a Tiago en el campo, pero seguro que muy pocos se han parado a pensar en su larga estancia en el Atlético. El '5' llegó en la temporada 2009/2010 tras tres años defendiendo el escudo de la Juventus, tras haber pasado anteriormente por el Lyon, el Chelsea, el Benfica y el Sporting de Braga, club en el que debutó.

Desde su llegada al club madrileño poco a poco fue ganando importancia hasta asentarse y ser fijo en el once titular, del que por desgracia solo las lesiones de estos últimos años le han conseguido sacar. Tras ocho temporada y los ya mencionados 173 partidos disputados, el portugués tiene en su palmarés varios títulos logrados con el Atlético: una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Europa League y dos Supercopas de Europa, palmarés que deja claro que estamos hablando de un jugador top, pero además hay que añadir otros de etapas anteriores como la Premier en el 2005 con el Chelsea, la Copa de Portugal con el Benfica y hasta dos Ligue 1 con el Olympique de Lyon, casi nada.

Para sus entrenadores siempre ha sido un jugador muy tenido en cuenta. Primero a las órdenes de Gregorio Manzano y después con el Cholo Simeone en el banquillo del Atleti, siempre ha sido el complemento perfecto para el capitán Gabi en el pivote del centro del campo, además de un gran socio para los Koke, Saúl, Yannick Carrasco, Diego Rivas, Raúl García, Arda, ‘Cebolla’ Rodríguez y todos futbolistas de ataque que han pasado todos estos años por el Atlético de Madrid desde la llegada de Tiago Mendes a la rivera del Manzanares, y es que ha nadie ha dejado indiferente.

Idolatrado en el Calderón por su entrega, su sacrificio, su fortaleza mental y su lealtad al equipo, desde hace ya varios años ha dejado claro que es un rojiblanco más, como recordó hace unos días en unas declaraciones: “El Atletico me ha tocado el corazón y voy a ser atlético para toda la vida, ya que lo que he experimentado aquí es diferente de lo que pasó en otros clubes. No nací colchonero, pero moriré colchonero“.