Imposible es solo una palabra: las razones para creer

El Calderón vivirá su última noche mágica de Champions | Foto: Club Atlético de Madrid

El próximo miércoles día 10, el Atlético de Madrid se enfrentará a una de las empresas más complicadas de su historia reciente: si quiere acceder a la final de la Champions League en Cardiff deberá remontar el 3-0 en contra del partido de ida.

Además, el equipo que estará en frente no será un rival cualquiera, será el Real Madrid, el equipo que trae los peores recuerdos europeos al equipo del Cholo Simeone. Y es que, aunque en Liga y Copa del Rey el balance total de enfrentamientos está más igualado, en la Champions no hay color: Atlético y Real se han enfrentado en cinco ocasiones -serán seis este miércoles- con cuatro derrotas y un empate para los rojiblancos. Con los números en la mano, la remontada parece muy difícil, pero los imposibles, a veces, no existen.

Incondicional apoyo de la afición

El sábado, durante el partido ante el Eibar, la grada mostró un tifo donde se podía leer “Combato y me levanto”, y por momentos alentó a sus jugadores de cara al partido de entre semana. Después de terminar el choque, gran parte de los aficionados se quedaron en el estadio y pidieron al Cholo que sacara a los jugadores. Obviamente, éstos no fallaron, y todos, incluso los no convocados y los lesionados, salieron a dar la vuelta al campo oyendo los cánticos y recibiendo todo tipo de arengas.

A lo largo de la tarde varios jugadores subieron vídeos y frases motivadoras a sus redes sociales, todo sea para crear la mística necesaria para una noche mágica.

Pero, ¿de verdad puede el Atlético remontar la eliminatoria?

¿Por qué debe creer el Atleti?

● Porque desde 2014 nadie marca gol en el Vicente Calderón. El último anotador visitante fue Kaká con el Milan en una contundente derrota “rossonera” por 4-1. Desde entonces 9 equipos han pasado en fase de eliminatorias por el feudo rojiblanco y ninguno ha conseguido marcar.

● Porque no se concibe mejor despedida europea del estadio del Atlético que con una gesta de semejante calibre. Después de años y años de noches mágicas el Calderón, dará paso al Metropolitano la próxima temporada y se merece la mejor de las despedidas.

● Porque no hace tanto que los colchoneros endosaron al Madrid un resultado que daría la vuelta a la eliminatoria. Fue en Febrero de 2015 y el Atlético dio un auténtico baño al Madrid (4-0).

● Porque como local en Europa el Atlético ha tumbado en los últimos años a equipos de la talla del Barça, la Juventus de Turín o el Bayern de Munich. A los alemanes incluso les han derrotado más de una vez.

Pero, sobre todo, porque el Atlético no se mueve por la cabeza, se mueve por el corazón. Por un sentimiento rojiblanco inigualable e imposible de comprender desde fuera. Por una locura absoluta capaz de lo peor pero también de lo mejor. Porque el miércoles jugadores y aficionados serán uno y empujarán hasta el final. Porque nada es imposible para el Atlético de Madrid.