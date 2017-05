Un filial campeón

Google Plus

Una eliminatoria. Esta es la distancia que separa al filial rojiblanco de su retorno a la caterogía de bronce del fútbol. Dirigidos sensacionalmente por Óscar Fernández los chicos del "B" han conseguido el objetivo fijado el pasado verano: salir campeones de grupo. Y es que no es lo mismo entrar en los play-off a través de esta via que siendo segundo, tercero o cuarto. El campeón tiene únicamente una eliminatoria por delante, disfrutando además de una segunda oportunidad al reengancharse aún no pasando la eliminatoria. Esta sería una promoción de ascenso con dos eliminatorias ante los segundos, terceros y cuartos de grupo que superen su primera ronda, así como con los restantes ocho líderes apeados anteriormente.

La gesta se ha conseguido después de ganar por 1 gol a 3 en casa del Parla con goles de Tachi, Montoro y de Rentero. Tras un inicio igualado, los rojiblancos anotaron en el minuto 33 y seguidamente en el 38 para ponerse con un cero goles a dos que dejaban todo bastante encarrilado. Los locales marcaron justo antes del descanso, dando así algo de emoción al segundo periodo. Sin embargo, el Atleti sentenció en el 59' con un tanto de Rentero. El partido dio para poco más y el marcador ya quedó inamovible. Los jugadores celebraron el campeonato junto al cuerpo técnico y la afición desplazada a la ciudad madrileña.

Así pues, el conjunto colchonero logró alcanzar los 70 puntos, dejando distanciado al segundo clasificado a 7 puntos. Ahora tocará disputar la última jornada, que será de transición y después preparar la eliminatoria por el ascenso. El rival puede ser cualquiera y saldrá de los otros 17 equipos campeones en sus respectivos grupos. Veremos si hay suerte de que en unas semanas el filial atlético regrese a la categoría de la cual nunca se debió de marchar.