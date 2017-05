Se necesita As para la escalera

Gameiro, Torres y Koke celebran un gol / Foto: Ángel Gutiérrez - Atlético de Madrid

Un milagro necesita de polvos mágicos. Un truco de magia necesita de chistera y varita. Para el gran show que el mago Simeone prepara para este miércoles en la vuelta de las semifinales necesita una ingente cantidad de estas herramientas para que el gran truco salga a la perfección. El Atlético de Madrid busca mover una montaña. Traspasar una pared. Transformar un pañuelo en paloma. Volar. Hacer desaparecer a un rival que le endosó tres goles, que no recibió ninguno, que posé la plantilla más amplia que se recuerda y a las puertas de una final.

Sin truco ni cartón. Simeone no tiene las mangas remangadas, lleva camiseta de tirantes. Las cartas están más que invertidas, se conocen. El Real Madrid ha enseñado un trio de goles y no se descarta, dado el potencial, que pueda optar a una mejor mano. El Atleti no puede conformarse con un simple color, ni siquiera un full o un flamante póker. El equipo rojiblanco debe buscar la mejor mano para obrar ese milagro y ganar esta mesa tan engordada. Simeone debe aspirar a una escalera de color al As.

El diez pone dorsal a Carrasco; Jack o “J” de Juanfran que regresará para evitar la cojera del lateral; la Reina o “Q” responde a la eficacia defensiva y el corazón del equipo que no deberá volver a ausentarse y el “King” Griezmann. Simeone debe levantar la quinta carta para completar su escalera de color, rojiblanco. Un “9” hace falta para poder completar esa escalera, pero no es una partida corriente y conformista. No necesita un simple 9, necesita un As.

El As en el fútbol es el gol, y el Atleti le urge ligereza de Ases. Desde la marcha de Diego Costa el Atleti carece de esa figura que encabeza el valor de las cartas. Tras su marcha el Atleti no ha encontrado ese jugador que solucione partidas complicadas. Griezmann no ha encontrado en tres años quien le ayude con garantías en las labores de remate. El Atleti carece de colmillo, de mordiente, de eficacia, de culo, de acierto, de oportunismo. No encuentra el gol. No encentra el As.

El Atlético de Madrid necesita sacar el As del gol. Para obrar el milagro, el Atleti necesita al mejor Fernando Torres o al mejor Gameiro, o lo mejor de ambos. Un equipo de finales, un equipo de partidos imposibles debe de contar con ases del gol. Griezmann como hombre de todo, Carrasco como hombre de desborde, Saúl como hombre de llegada. A pesar de que puedan aportar goles, que los aportan, los nueves del equipo deben responder como lo que son: los hombres gol. Es la hora del gol, es la hora de los ases. Nunca es tarde y tienen una gran oportunidad.

La gran parte de las pocas posibilidades que tiene el equipo del Manzanares de remontar el duelo ante el Real Madrid pasa por la eficacia. Es la hora de los encargados del gol. Es la hora de que Torres o Gameiro saquen sus cartas. Es hora de sacar el As que ayude a optar a esa Escalera Real que pueda remontar la gran mano del Real Madrid. Los arietes rojiblancos tienen gran peso en esta partida casi perdida.