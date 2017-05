Por Luis, por la afición y, en especial, por vosotros

Google Plus

Foto: Jorge Moreno, VAVEL

Hay una sensación que hay que contar, un sentimiento que no deja indiferente a nadie que es capaz de sentirlo y que seguro todos deben conocer, ya sean rojiblancos o no.

Hay que pedirle un favor a la afición: cerrad los ojos. Más, muy fuerte, hasta que lleguen a doler incluso de la fuerza. Si tienen a alguien al lado, no existe el miedo, coged su mano con fuerza y transmítanle tranquilidad. Cruzad las piernas si son escépticos, o los dedos también, pidan suerte a todos los dioses y ángeles que conozcan, este es el mejor momento para hacerlo. O no, haga lo que quiera.

Foto: Rodri J Torrellas, VAVEL

En la noche del miércoles todo el mundo se va a paralizar durante 90 minutos, casi ni sentirá su corazón y por momentos olvidará respirar. ¿Oxígeno, que es eso? ¿Se come?

Durante hora y media no sentirá ni calor ni frío, le dará igual estar a 30 grados o a 15. En esta época es imposible eso, todo futbolero vive sabiendo que esta semana Atlético o Real Madrid podrán sus pies en la final de Cardiff. Su corazón se encogerá hasta lanzar la sangre a velocidades desproporcionadas, como si se tratase de un misil supersónico. Sus ojos se mostrarán vidriosos y casi en el limbo conforme se acerque el momento, pero da igual, esa noche todo está permitido. Notará levemente como los pelos de los brazos y posiblemente de las piernas se les van rizando poco a poco, casi sin que se den cuenta, pero ahora toca mirar en el interior de cada uno y hacerse una pregunta: ¿cómo reaccionarían ante una hipotética e "imposible" remontada en el Calderón?

Ese sentimiento y esa sonrisa que le viene de golpe a los atléticos tiene un nombre: éxtasis, el que unos sintieron hace un año en Milán y el que le toca vivir a los rojiblancos de una vez por todas, pero no solo por un gol o una ilusionante remontada, sino por poder levantar la ‘orejona’ al fin este año.

Foto: Jaime del Campo, VAVEL

Este miércoles hay que sacar a los abuelos de casa, a los seres más queridos y disfrutar de este maravilloso momento con ellos. Besarlos en la frente mientras se ponen en el cuello una bufanda rojiblanca o la camiseta. En esta semana, en estos días, todos los atléticos deben llevar puesta la elástica colchonera algún día: el ejecutivo debajo del traje, los niños al colegio, los adolescentes al instituto y el trabajador del campo debajo del mono. Todos los amigos se vacilan los unos a los otros, pero qué bonito, esto es fútbol en estado puro. Los niños en los recreos se piden ser como sus jugadores favoritos: unos quieren ser Gabi por el corazón, otros Oblak porque se sienten tan felinos como el meta esloveno bajo palos, una gran parte de los niños quiere ser Godín porque quieren saber que se siente al ser un montón de ladrillos apilados en forma de muro, muchos quieren ser Koke porque es el que bota absolutamente todo, otros son Torres por su amor a los ‘colchones’ tras tantos años y su fidelidad a unos colores, pero casi todos quieren ser Griezmann porque quieren ser los que marquen el gol de la victoria en cualquier momento. Pocos en realidad quieren ser como ellos, pero son los que más se lo merecen.

Foto: ATM Vavel

Todos los niños de España, y seguramente los ya no tan pequeños, se ponen en cualquier momento del día su zamarra colchonera para demostrar su apoyo a su equipo, ese al que jamás abandonarán pase lo que pase: el Atlético de Madrid. Es hora de ir buscando las bufandas y las banderas para ponerlas por los balcones, en el coche o simplemente encima de la cama, es el momento de apoyar sea como sea.

Luís Aragonés, Adelardo, Futre, Simeone, Jimmy Floyd Hasselbaink, Simone, Kiko Narvaez, Falcao, Forlán, Torres, Koke… ¡Qué más da, pónganse la camiseta del Atleti ya! Hay que enseñarla al mundo entero, suba una foto a su red social favorita: WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook… ¡Háganlo! Hágalo por usted mismo, por su padre si es del Real Madrid, por su vecino el del eterno rival, por ese amigo con el que se ha jugado una cerveza si gana su equipo, por todos los conocidos que están confiados de que la bandera va a caer, por esa persona que empujará desde el cielo simulando el apoyo de 1000 ángeles silenciosos, por Luis Aragonés, pero sobre todo, hágalo por ellos, los jugadores, porque la temporada y la Champions que estos superhéroes se han marcado no tiene nombre ni descripción, porque sin verse no se puede creer. Hagan una promesa con ese hipotético: "Si pasa el Atleti...". Si cree, ¿por qué no va a hacerla?

Es casi una final, es la Champions, el Real Madrid, el Atlético. Es el momento, ha llegado: rían, disfruten, emociónense, encojan su corazón, dejen de mirar la tele por un momento si quieren, aprieten la mano del de su lado y salten si quieren con cada ocasión de peligro. Pero, sobre todo, ustedes, rojiblancos, tengan fe y no dejen de creer hasta que se pite el final. Este equipo les ha dado muchos motivos para creer y ser felices, devuélvanles ese sentimiento durante una hora y media y ya que el dios fútbol dicte sentencia.