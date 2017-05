Atlético de Madrid - Real Madrid: La Virgen del Puerto reta a Lourdes

Una peregrinación peculiar. No alcanza los diez kilómetros el recorrido si se aventuran por Castellana y continua por la periferia del Retiro. Pasarán por Neptuno, pero no será una parada de ayuda o plegarias, puesto que los que peregrinan no son los rogadores al dios de la lluvía. Esta no es la leyenda común. Este marco no está trazado por el mismo dibujante de los milagros de Lourdes. En esta ocasión los que peregrinan vienen a desmentir, a negar y a desmantelar un milagro con el que se anuncia en susurro desde el paseo de la Virgen del Puerto. La virgen francesa recibe a los que buscan el milagro. En Madrid, el milagro se reta en el Paseo de los Melancólicos – nombre adecuado para una despedida europea de la Catedral de donde se anuncia dicho milagro- yson los infieles los que buscan frenar esta quimera, este milagro los que peregrinan desde Concha Espina.

El agua del Manzanares está revuelta, extraña. Los aromas se cruzan, se enrarecen. Madrid rie falsamente. Los madrileños envuelven sus miradas en confianza, pero sin embargo nadie se fia de nadie. “Los milagros a Lourdes” pero “no es oro todo lo que reluce”. Guerra fría en plena capital española. La contienda está servida y parece clara para los más optimistas llamados realistas. Tiñen de un hipotético y metafórico rojo sangre el Manzanares. Creen tener el oso cazado. Ilusos esos pocos inconscientes. Esa guerra fría común por cada calle de Madrid no es capricho, es una desconfianza sabia. Es fútbol. Es la despedida de la catedral de los que ruegan. Va haber trampas, muchas trampas. Va haber piedras, muchas piedras. No ha acabado aunque lo parezca. Acaba de empezar. Eco del Calderón. Fiesta del fútbol. Un milagro se gesta. Un milagro se quiere abortar. Fabuloso.

Morir en el intento

Si Simeone cree, se puede

Está invitado todo fiel creyente. Desde Luis Aragonés hasta ese niño colchonero que no va ni siquiera conocer el Vicente Calderón. Se está gestando un milagro, en el más profundo secreto desde el Manzanares. Un secreto a voces. El susurro de un grito. Cautos, más que nunca, como no puede ser de otra manera tras las heridas, infectadas y a punto de desahuciar un latido rojiblanco en otro ataque por conquistar Europa. La Galia madrileña quiere entrar en la historia llegando al Coliseo tras una batalla, que de conquistarla, sería la épica de las épicas. La despedida de las despedidas para su caducado fuerte. El pequeño levantamiento indio intentará otra machada.

El gran jefe de la tribu. El principal obrador de este proyecto de milagro cree. Cuando los marcadores de creencia de Simeone están llenos, como nunca han dejado de estar, todo es posible. Pocos, lejos y cerca del Calderón, creyeron en él cuando llegó hace más de un lustro. ¡Miren la que ha liado en este tiempo! No digan luego que no fueron avisados. Si Simeone cree, se puede, sea el grado de imposibilidad que sea. Ya ha convocado al pueblo. A su manera, desde el corazón, desde la confianza. No alza la voz ni en buenos tiempos, imaginen en las adversidades. Heridos, desde el suelo, Simeone y el Atleti siguen vivos. Mientras haya latido, habrá eliminatoria.

Matar en intento rival

El Madrid no quiere dejar levantar al Atleti, sin piedad

Los peregrinos llegan desde el otro lado de Madrid. Todavía traen sangre en sus lanzas. No vienen a rezar, vienen a acabar el trabajo. Vienen a prender de fuego cualquier intentona de revelación. Sin piedad. Sin clemencia. No habrá compasión que esté en sus manos. Quiere Madrid sin revolucionarios que incomoden su camino hacía el título. Quiere pisotear y no dejar levantar a ese pueblo insistente y tenaz. No habrá especulaciones ni conformaciones. No habrá relajación ni margen. Los peregrinos de Concha Espina traen voracidad.

El Real Madrid sabe que acaricia la gran final. Debe dejar todo atado y bien atado para proseguir hacia el norte, llegar al Reino Unido, y alcanzar a la cita pactada en Cardiff. Zidane se escudará en sus mejores hombres para finiquitar el trabajo encarrilado en el Bernabéu. A las puertas de la Feria de San Isidro, el descabello es necesario para este Atleti que nunca cae a la primera. Ni a la segunda. No será fácil pese a todo. Los peregrinos blancos quieren abortar un milagro.

Lateral derecho mal trecho

No todo iba ser rivalidad, oposición y contraposición. Los dos contendientes, madriñelos hasta las trancas, comparten en este caso hasta el punto más débil en la actualidad. Será desde el franco derecho de la retaguardia donde ambos equipos cuenten con el mayor agujero. Será objetivo de ataque y flaqueza en defensa. Ambos con el carril diestro mermado. El Atleti parece recuperar a Juanfran y Giménez, pero ya se verá en qué estado, y el Real Madrid pierde a Carvajal. Todo un dilema.

En el resto de grupos residen dudas de titularidades y dudas de estado. El equipo de Simeone, a mayores de las dubitativas altas médicas de los defensas, cuenta con las incógnitas agudas de jugadores como Carrasco, Gameiro o Tiago. El equipo de Zidane cuenta con dudas por estado de salud de Pepe y Varane en defensa, y por estado de forma las eternas dudas en el delantero centro y el enganche.

Cada derbi firma en la historia

Hablar de antecedentes, cercanos o lejanos, en los Atlético de Madrid – Real Madrid es burlar la inteligencia futbolística. Nunca habrá antecedentes, puesto que cada derbi, y más en esta época, son un regalo para el espectador. Ya hubo goleadas blancas. Ya hubo goleadas rojiblancas. Ya hubo tensión. Ya hubo locuras. No intenten imaginar este partido. Es una irresponsabilidad vaticinar. ¿Estadísticas? ¿Números? Pues eso, estadísticas y números. Lo que sí vale es un 3-0 para el Real Madrid en la ida que hace cuesta arriba, cual pared vertical, la remontada rojiblanca.

Claves

Para la remontada del Atlético

- El Atleti debe hacer un partido perfecto. Debe estirarse para presionar arriba y no romperse para no encajar. Fácil decirlo, difícil ejecutarlo, pero si alguien puede ese es este Atleti.

- El gol tiene que aparecer. Sea con el nombre que sea, pero el Atleti necesita encontrar el gol. Un tanto temprano allanaría. Tópicos que se hacen imprescindibles para un milagro así.

- Carrasco tendrá sin Carvajal un lugar más apacible. El belga se antoja muy importante en el ataque rojiblanco para este partido. Saúl y sus llegadas en segunda línea, pueden saturar a un poco ayudado Casemiro.

Para el pase del Real Madrid

- El equipo blanco tiene todo a favor. Entre otras cosas el tiempo. Kroos, Modric, Isco, Marcelo, Benzemá. Muchos jugadores para mantener el balón, para mantener el resultado y hacer salir al Atleti.

- El Atleti manejaba los partidos grandes cuando anulaba los centros del campo rivales. El Madrid no debe dejarse gobernar en el centro y para ello cuenta con tres mediocentros, previsiblemente Isco y el propio Karim para ganar la zona ancha.

- Al igual que el Atleti, el Real Madrid tiene en el lateral diestro contrario un foco de ataque claro. Juanfran o Giménez no llegan al 100% y Marcelo será, como siempre, importante.

Jugadores a seguir

Diferencia

Griezmann –

El francés es el futbolista total. Se hizo un gran futbolista en Anoeta, vino como estrella para el Atleti y ahora lo es todo. Defiende, ataca, roba, lanza, distribuye, finaliza, crea peligro y marca. Lee bien cada acción y estos partidos son para jugadores como él. Principal valor de una hipotética remontada.

Cristiano Ronaldo – No estaba siendo su año. Parecía en caída libre pero el gol corre por sus venas. En su teórico peor año, el portugués le ha marcado cinco al Bayern y tres, de momento, al Atleti. Puede no estar activo 85 minutos, pero cinco le sirve para echar por tierra cualquier plan ajeno.

En la sombra

Oblak – Su serenidad y su seguridad serán el sustento necesario de cualquier intentona madridista. Con él comienza la remontada.

Gabi – El capitán es casi más imprescindible para partidos en búsqueda de goles que en los de aborto. Clave para la no rotura del equipo.

Marcelo – Con el permiso de Cristiano, el mejor jugador del Real Madrid en los últimos tiempos. Importante en cada línea. Clave para todo.

Kroos – Si el alemán se rige en defensa será la mejor noticia para el Madrid. Liberará de trabajo a Casemiro. En ataque, su juego horizontal y pausado será un plus para mantener.

Posibles alineaciones