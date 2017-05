Simeone cree en imposibles

Google Plus

Simeone / Foto: Jaime Del Campo - VAVEL

El 'Cholo' Simeone es el máximo responsable de los valores que caracterizan al Atlético de Madrid de hoy en día. Él ha sido el encargado de transmitir durante estos años a sus jugadores y a la afición colchonera la humildad, el trabajo, el esfuerzo, la ilusión, el equipo, etcétera. Lemas del tipo de: 'partido a partido' o 'nunca dejes de creer' llevan la firma de Diego Simeone. Todos estos valores se han llevado a la práctica desde la vinculación del técnico argentino al club rojiblanco, con lo que ha conseguido embaucar a todos los seguidores, mostrándose estos fieles a su equipo y apoyando tanto en los buenos como en los malos momentos.

Gran prueba de esto fue lo que se vivió el pasado sábado en el Vicente Calderón, con un estadio lleno donde la afición animaba y alentaba a su equipo, motivándo a sus jugadores a creer en la remontada, llenos de ilusión por vivir una última noche histórica de Champions en el Vicente Calderón.

Esta respuesta de la afición del Atlético se vio seguramente influida por las varias declaraciones que ha dado el 'Cholo' en distintas ruedas de prensa depués del partido de ida de semifinales de Champions: "Vamos a intentar algo imposible, que como nos llamamos Atlético de Madrid, posiblemente podamos ser capaces. El miércoles tenemos un partido dificilísimo, posiblemente para muchos imposible, para nosotros no". Para cualquier aficionado del Atlético de Madrid es inevitable la piel de gallina al escuchar estas palabras del entrenador argentino; es inevitable no ilusionarse, aunque solo sea por un momento, de que este grupo de futbolístas puede lograr lo imposible, en definitiva, es inevitable no creer.

No se puede saber si el Atlético conseguirá finalmente remontar, lo que sí se puede afirmar con seguridad es que el Calderón será el miércoles una olla a presión durante los noventa minutos, y que la afición acabará orgullosa de su equipo, consiga el pase a la final, o no.