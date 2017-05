Simeone: "Debemos de realizar un comienzo fuerte"

"Debemos de realizar un comienzo fuerte". Foto: Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone ha acudido a la rueda de prensa acompañado de uno de los capitanes del equipo, Gabriel Fernández, para valorar como se presenta el encuentro de vuelta de las semifinales de la Champions League ante el máximo rival, el Real Madrid. Para el técnico argentino los rojiblancos todavía están vivos en la eliminatoria y aunque las posibilidades son menores de lo normal, la confianza en sus jugadores es máxima.

"Si en días así mis jugadores necesitan motivación yo me debería ir del Atleti"

"Llevamos cinco años y medio juntos y confío al máximo en los futbolistas que tenemos. No me cabe ningún tipo de duda de que responderán jugando un gran encuentro". Además el Cholo dejó claro que este tipo de partidos no precisan de una motivación extra del entrenador hacia sus pupilos. "Si en días así mis jugadores necesitan motivación me debería ir del Atleti".

"Tenemos que defender bien para estar dentro del partido minuto a minuto, segundo a segundo"

Preguntado también por cómo espera que se desarrolle el encuentro, el Cholo fue claro y dijo que las opciones que tiene su equipo para lograr la remontada pasan, sobre todo, por defender bien. "Tenemos que defender bien para estar dentro del partido minuto a minuto, segundo a segundo y creciendo durante el transcurso del mismo".

Comenzar fuerte el partido

Simeone consideró vital que el equipo inicie el encuentro metido y apretando para crear inercia favorable. "Nuestra aspiración es realizar un comienzo fuerte como suelen hacer los equipos que juegan de local en este tipo de eliminatorias", comentó el técnico de los colchoneros.

El Cholo también dejó claro que aunque él quiere un comienzo fulminante, no teme que sus jugadores lo confundan con la ansiedad. "Los futbolistas son inteligentes y saben que nunca viene el segundo antes que el primero", concluyó.