El mejor adiós lo puso el Calderón

Pocas veces se ha visto un campo tan colorido, el Atlético pintaba con su tifo el Calderón para lo que se auguraba como la remontada rojiblanca. Por animación no fue, porque a los rojiblancos se les oía hasta en la Conchincina, sin embargo, no fueron capaces de darle la vuelta a una tortilla demasiado pesada. Entre el diluvio que arreció los minutos finales acabó el último derbi a orillas del Manzanares con el Atlético eliminado de la Champions League y con los aficionados rojiblancos cantando bajo la lluvia con más fuerza que nunca.

Intensidad sin límites

Salía el Atlético de Madrid con las creencias intactas, como un huracán en medio del desierto. La grada rojiblanca no hizo otra cosa que creer desde el primer al último minuto. Sacaba Simeone un once en el que premiaba la veteranía, Torres alineaba como pareja de baile con Griezmann, algo que sentaba como insulina para un diabético, dos goles en catorce minutos, que se escribe rápido pero que tiene una ejecución un tanto más forzosa.

El primer tanto le anotaba un Saúl Ñíguez que está abonado a los goles en la UEFA Champions League, era Koke quien ojeaba y asistía perfecta para un ilicitano que saltó más que Cristiano Ronaldo y la envió al fondo de las redes blancas. El segundo fue 'el Principito' el que se encargó de convertir el penalti que consiguió Torres ante Varane -al menos para resarcirse, levemente, de la espina clavada en la final de Milán-.

Hasta ahí llegó el arreón de los colchoneros, que pasaron de blanco a negro en cuestión de segundos porque tras los dos tantos el Atlético se venía abajo a pesar de que el primer cuarto no incitaba a nadie a dejar de creer. Con una imagen parecida a aquella que corría por el césped del Bernabéu, los rojiblancos fueron de más a menos, peleando, sí, pero con menos dominio y más dudas con el esférico. Confirmación de ello era el tanto del Real Madrid, concretamente de Isco, apuntaba el marcador en los minutos finales de primer asalto poniendo el primero para los suyos.

No se bailó Vals

La segunda mitad compartía la misma tónica, el Atleti no reaccionaba a pesar de los cambios de Simeone en la segunda mitad. La grada impulsaba a los rojiblancos, pero estos, no se asemejaban lo más mínimo a la imagen mostrada en los primeros instantes de la contienda. Corrían los últimos minutos del duelo cuando Gameiro tuvo dos ocasiones que cerca estuvieron de poner en un gran apuro al Real Madrid. Una primera tras un pase de Griezmann en la que el galo la enviaba al muñeco solo ante Keylor, y una segunda en carrera en la que el portero volvía a interponerse en el destino del cuero.

Los minutos pasaban como un cigarro cada vez más mojado para un Atlético al que cada vez le pesaban más las botas. Los rojiblancos seguían intentándolo pero sin ocasiones claras de gol, el Cholo, agotaba sus reservas: entraba un revulsivo Ángel Correa por Jorge Resurrección, pero los colchoneros no conseguían subir un nuevo tanto al marcador. Así entre los acordes de un Vicente Calderón que no dejó de corear desde la primera hasta la última nota el himno colchonero se acabó el partido en el Manzanares. Con diez kilómetros más sobre las botas indias que de las merengues y con la sonrisa de un Diego Pablo Simeone al que se le caía la baba en rueda de prensa hablando de los suyos. El Calderón no recibió su grandioso último Vals, existen cuentos sin final feliz, eso sí, los niños colchoneros y todo el que se acercó a orillas del Manzanares se marcharon, si cabe, más amarrados a sus bufandas, muy orgullosos de la intensidad de los suyos y con el premio de una revindicación más de las mágicas noches del templo rojiblanco, eso no se compra; acabó diluviando en el Calderón, ni eso pudo con sus gargantas.