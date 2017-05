Cargas policiales y 25 heridos en los aledaños del estadio

FOTO: Twitter @Atletico_MD

Hacía ya tiempo que no se presenciaban incidentes serios en los habituales derbis de la capital, pero una vez más, la violencia oscureció el fútbol. Los altercados se produjeron en las inmediaciones del Vicente Calderón poco antes de comenzar el encuentro, concretamente en la zona cercana al fondo sur. Varios aficionados radicales del Atlético recibieron a un autobús con aficionados madridistas lanzando piedras y botellas que causaron heridas a un seguidor blanco que fue atendido por el SUMMA.

A raíz de ello, la Policía Nacional decidió intervenir organizándose una pequeña batalla campal entre aficionados y agentes. Incluso se llegaron a lanzar petardos, bengalas y otros objetos similares.

Veinticinco aficionados resultaron heridos de carácter leve, con cortes o traumatismos, entre ellos cinco policías de los 1400 allí presentes. No fueron necesarios ningún traslado hospitalario y los afectados fueron atendidos por el Samur y Protección Civil allí presentes.

El aficionado herido a la llegada del autobús madridista relató su testimonio a los medios radiofónicos tras lo ocurrido el partido: “Me han dado tres puntos y me han dicho que, si no me mareo, vea el partido y luego me acerque al hospital, porque el golpe fue en la cabeza. Qué le vamos a hacer. Cuando estábamos llegando hacia donde estaban todos los autobuses, tiraron botellines, había gente escupiendo a los cristales y tuvimos un poco de miedo. Había un padre con un niño y una niña, y cuando empezaron a tirar botellas les he protegido; me han dado a mí, mala suerte, pero no a los críos”.

Mientras tanto, en el resto de entradas al estadio todo trascurrió con normalidad; los rojiblancos animaron a los suyos y se produjo algún insulto entre aficionados pero sin llegar a nada serio. Además, parte de los aficionados blancos ya ocupaban su asiento dentro del recinto ya que muchos vinieron en autobuses.