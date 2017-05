Torres: "En el futuro volveremos"

Google Plus

Torres / Foto: Daniel Mullor - VAVEL

El delantero rojiblanco fue una de las novedades en el once inicial de Simeone en la vuelta de Champions League. Fue el encargado de acompañar a Griezmann en las filas de ataque y a pesar de no gozar de muchas oportunidades de cara a puerta, Torres dejó todo en el campo y consiguió provocar el penalti que dio lugar al 2-0 en el minuto 16 de partido, lo que provocó el éxtasis en el Calderón y el momento de máxima credibilidad en la remontada del Atleti. Los que empezaron el partido con algunas dudas, empezaron a creer más que nunca en que esa noche podía ser histórica. El 'Niño' fue sustituido en el minuto 56 por Gameiro, quien a pesar de generar peligro y tener varias ocasiones de marcar, no dio con la tecla del gol.

Finalmente, no se pudo lograr el sueño y después del partido, Fernando Torres dejó algunas declaraciones a la prensa que reflejaron perfectamente el sentimiento atético tras quedar descalificados. "Estamos felices por el compromiso de los jugadores, por el trabajo, por el esfuerzo, por ver la comunión con una afición que está volcada y orgullosa de sus jugadores y es lo que hemos ganado esta noche; dar un pasito adelante más en creer que todo es posible". Cuando le preguntaron qué es lo que le hacía falta al Atleti para conseguir la Champions, Fernando respondió que: "Es todo cuestión de tiempo, las grandes cosas no se consiguen enseguida. El momento que estamos atravesando es simplemente una base para despegar, no es el techo".

"Llevamos muchos años compitiendo con los mejores de tú a tú y lo que tenemos que pensar en es crecer", reflexionó en delantero español. En cuanto a su experiencia personal, el 'Niño' explicó: "He vivido etapas muy diferentes en este club y me hace tremendamente orgulloso vivir este momento y ver que la gente de verdad por fin tiene lo que se merece". Y concluyó sus declaraciones aclarando que: "Simplemete es el inicio de algo muy grande".