Con los pies en la tierra

El Atleti leva años rindiendo por encima de lo esperado.

La ilusión puede hacer en ocasiones que no se vean con claridad los objetivos o la situación real. Con cierta decepción pero a la vez orgullo en el ambiente rojiblanco, el equipo debe volver a la realidad para pelear por los objetivos reales de la temporada. Ganar títulos es siempre atrayente, pero no entra directamente en los planes del actual Atlético de Madrid, y así lo ha reiterado Simeone en varias ocasiones. Terminar terceros en Liga es la verdadera meta y a lo que pueden optar con cierta seguridad. Los espejismos de ganar la Liga hace tres años o una Copa del Rey hace cuatro quedan lejos de todo esto.

Con el partido liguero ante el Betis en tierras andaluzas, a la vuelta de la esquina, el club rojiblanco debe terminar de cerrar la lucha por el tercer puesto con el Sevilla. La situación es idónea para lograrlo, ya que solo deberán sumar un punto más en los dos partidos que les quedan por jugar. Teniendo en cuenta el estado actual del Betis, con Víctor Sánchez del amo destituido por el mal rendimiento, la situación se presenta bastante clara para lograrlo. Para más inri, la permanente rivalidad entre Betis y Sevilla podría provocar que al Betis no le importase demasiado un empate ya que la salvación está asegurada de sobra. Aun así, el Atleti no debe fiarse de un equipo que pasa por un mal momento, y deberá apretar para poner punto y final a la pugna y estar clasificados de manera matemática para la Champions del año que viene.

Lo que venga, bienvenido sea

Dejando a un lado el aspecto emocional, los aficionados colchoneros son conscientes de que su equipo lleva rindiendo por encima de las expectativas, y probablemente de sus posibilidades, desde la llegada al banquillo de Diego Pablo Simeone. El argentino ha logrado que cualquier aficionado al fútbol vea normal que este Atleti luche de tú a tú con los mejores equipos del mundo como Barcelona, Real Madrid, Bayern de Múnich o Juventus. Con un presupuesto que en ocasiones es tres veces inferior al de sus rivales, el Atleti de Simeone ha estado peleando hasta el final por muchos títulos.

El club ha logrado grandes gestas en los últimos años. De manera progresiva, ganaron una Europa League en 2012, una Supercopa de Europa en la que vapulearon al Chelsea 4-1, luego una Copa del Rey en 2013 en el Bernabéu al Real Madrid (rompiendo así una racha negativa en derbis), una Liga en 2014 con un último partido en el Camp Nou y una Supercopa de España ante el Madrid. Además, han llegado a dos finales de Champions (2014 en Lisboa y 2016 en San Siro) que terminaron perdiendo en la prórroga y en penaltis, también lucharon por La Liga 2015/2016 hasta las últimas jornadas, y se quedaron en el camino en Champions en 2015, en cuartos ante el Madrid y en 2017 en semifinales ante el mismo oponente.

Simeone ha normalizado que el Atleti luche por todo.

Ganar títulos no supone una obligación para el Atleti, sino una motivación para superarse y seguir creciendo

El Atleti se ha puesto cerca del nivel de los más grandes y ha estado rozando el único título que le falta hasta en dos ocasiones, solo frenado en Europa por el Real Madrid. Con calma y serenidad, se puede ver claramente no solo la diferencia presupuestaria, sino el fondo de armario y la calidad técnica de unos jugadores y otros. El Atleti es garra y coraje, además de calidad, pero todavía no ha dado ese paso final que les iguale la plantilla con los mejores. Con todos estos éxitos, el presupuesto del equipo ha aumentado y han podido optar a mejores futbolistas que en antaño, pero la diferencia sigue estando ahí. Después de todo, si el objetivo es la tercera plaza en Liga, ganar títulos no les supone una obligación sino una motivación para superarse y seguir creciendo.

El futuro

Lo más próximo en el futuro del Atleti es el partido ante el Betis del domingo. Ahondar más en los posibles fichajes de verano (si finalmente se levanta la sanción) o en los objetivos de años venideros, o en la continuidad de Simeone, es dar palos de ciego. La filosofía del equipo es el partido a partido y es el auténtico camino que les ha llevado y les puede llevar a seguir optando a títulos. Construir un equipo ganador es un proyecto a largo plazo, y Simeone ha logrado, casi desde que llegó, olvidar aquello de ser “el pupas” o los derbis perdidos con marcador abultado, y dotar al Atleti de un equipo luchador que dé guerra al resto de equipos en todas las competiciones. Para seguir creciendo deben mantener la calma y seguir trabajando como hasta hora. Los resultados llegarán, pero antes deben dar uno o dos pasos más en los próximos años, con cautela y siendo conscientes de que su lucha real a día de hoy es con equipos como Sevilla, Liverpool o Villarreal.