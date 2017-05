Oblak quiere repetir

Foto: Daniel Nieto, VAVEL

Año tras año, Oblak se sigue superando poco a poco. Tras haber igualado la increíble marca de Liaño el año pasado con solo 18 goles a o largo de toda una campaña, este año el esloveno tenía que afrontar la campaña con una gran piedra que tendría que saltar: una dura lesión que le apartó casi dos meses del verde, lo que casi le borraba de la competición por el galardón a mejor porteo de la Liga por el tema números.

Hay que recordar que para pelear por el Zamora es imprescindible haber jugado un mínimo de 28 partidos, pasando en todos ellos de los 60 minutos. El día de la lesión ante el Villarreal Oblak no alcanzó dicha cifra de minutos y aun jugando todos los partidos restantes no alcanzaría la cuantía que se le exige y no podría participar y no podría entrar en la quinielas. Pero Jan dejó claro que cuando quiere algo pocas cosas se pueden interponer en su camino y logró regresar casi tres semanas antes de lo esperado, volviendo justo para el partido contra el Barcelona en el Vicente Calderón. Hasta el momento Oblak ha disputado 28 partidos y ha encajado solo 19 goles en contra, logrando dejar su portería a cero en 15 partidos, el mejor dato de todos los equipos de la liga.

Lo que está claro es que Oblak tiene en su mano volver a ganar el Zamora y entra en los libros de historia de la competición doméstica, pues lograr su segundo Zamora seguido le pondría a la altura de otros grandes metas de al Liga española como Courtois, Valdés o Cañizares, algunos de los últimos porteros que han ganado este título en doble ocasión. Ni los meses parado ni las escasas opciones que tenía antes de esta lesión parecen frenar a un Oblak que logró volver totalmente enchufado, con ganas de revancha, fuerza y con toda la intención del mundo de seguir demostrando lo que todo el mundo sabe, que es uno de los mejores porteros del mundo.

Le quedan solo 180 minutos por delante, en ese tiempo la Liga se cerrará y a Oblak y el Atleti solo le quedan dos rivales en el horizonte: el Betis en el Villamarín y el Athletic en la última jornada en el partido que cerrará el Vicente Calderón, oportunidad única para poner el broche de oro a un campo de leyenda. Estadio en el que, por cierto, Oblak ha dejado ya en el recuerdo varias noches de leyenda, pero lo mejor es sin duda lo que le quede por venir.