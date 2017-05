Simeone: "Nos sentimos orgullosos de cómo hemos competido"

Foto: Apo Caballero /VAVEL.com

Tras la eliminatoria europea al Atlético de Madrid le toca volver a centrarse en la Liga para acabar de la mejor forma posible la temporada. Los rojiblancos se medirán al Betis el próximo domingo a las 20:00h para tratar de confirmar la tercera plaza. Diego Pablo Simeone atendió los medios de comunicación antes del penúltimo duelo del curso y se mostró satisfecho con la temporada realizada hasta el momento por los suyos: "Nos sentimos muy orgullosos de cómo hemos competido tanto en la Copa del Rey como en la Champions, que hemos llegado a semifinales haciendo buenos partidos. Ahora a seguir compitiendo por el objetivo más importante del club", el técnico sólo piensa en el Betis: "Toca pensar en el Betis, siempre con futbolistas interesantes y que seguro que querrán despedirse bien de su gente", apuntó.

"He comentado muchas veces mi situación, no hace falta aclarar nada"

El entrenador rojiblanco no quiso opinar acerca de su continuidad e insistió en que es el Betis y la tercera plaza es lo único que le preocupa ahora: "A nadie le importa más que nada en estos momentos que cerremos lo de mañana. Después ya he comentado un montón de veces mi situación y no hace falta aclarar nada", reconoció el colchonero.

Para concluir, el argentino se abstuvo una valoración en general sobre la campaña realizada por sus jugadores admitiendo que no hará calificaciones hasta que no finalice la totalidad de la misma: "Ponernos a valorar una temporada a falta de cerrar el objetivo no creo que sea importante para nadie, una vez que lo logremos podemos opinar de una temporada que he repetido siempre que es la más dura y la más difícil", sentenció. Al Atlético le quedan dos partidos, el penúltimo ante el Betis y el último ante el Athletic en el Vicente Calderón.