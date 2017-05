Simeone y 18 más, para el partido ante el Betis

Google Plus

El equipo se entreno en el Cerro del Espino antes de viajar a Sevilla / FOTO: www.clubatleticodemadrid.com

El 'Cholo' Simeone consiguió recuperar a los que parecían tener entre 2/3 semanas de baja para el partido de semifinales de Champions. Giménez y Yannick Carrasco incluso salieron en el once titular sin molestias aparentes y con menos de una semana de recuperación en sus respectivas lesiones. No han tenido tanta suerte los laterales derechos; ni Juanfran ni Vrsaljko estarán para la penúltima cita liguera. El primero, apuntaba para llegar al Calderón el pasado miércoles frente al Madrid; el segundo, está llegando a la recta final de su recuperación aunque aún no ha recibido el alta médica. Por otro lado, también se perderá lo que queda de Liga Diego Godín, tras ser expulsado y amonestado con 3 partidos de sanción en la pasada jornada frente al Eibar. También se suman a las bajas Moreira y Cerci, por decisión técnica, y Augusto Fernández por lesión.

La novedad en la convocatoria del argentino vuelve a ser, una vez más, el canterano Rafa Muñoz. A falta de zaga en el conjunto colchonero, Simeone ha decidido sumar a la lista al capitán del Atlético B, que ya se unió al primer equipo en la pasada jornada. Rafa no entrenó ayer con el equipo, a diferencia de otros canteranos como Solano, Caio, Keidi o Juan Moreno que si se ejercitaron aunque no han viajado. Pero son las bajas en la defensa rojiblanca y el partido intrascendente que juega su equipo, el filial, lo que le ha dado la oportunidad de viajar a Sevilla.

Desde que comenzó la Liga, el técnico del Atleti ha convocado a 11 jugadores de las categorías inferiores del club, aunque ninguno ha tenido minutos en la competición.

La lista completa es la siguiente: Oblak, Moyá, Filipe Luis, Lucas Hernández, Savic, Giménez, Rafa Muñoz, Gabi, Saúl, Koke, Yannick Carrasco, Tiago, Thomas, Gaitán, Gameiro, Griezmann, Torres y Correa.