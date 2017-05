Atlético de Madrid vs Athletic Club en vivo y en directo online en La Liga 2017

Google Plus

El Athletic se juega su presencia en Europa la próxima temporada; el Atlético, despedir a su hogar como se merece. Lo dicho, la emoción está garantizada.

La emoción está garantizada este domingo en el Vicente Calderón. Porque pase lo que pase, gane quien gane, el feudo colchonero será una fiesta. 50 años de pasión, de tensión, de sufrimiento, de alegría y de amor por un templo, llegarán a su fin con 90 minutos de continuo homenaje. Llorará el Atleti. Llorará el fútbol.

Raúl García / Foto: La Liga

Y por el hecho de ser el último partido del Calderón, hay un jugador en el Athletic que vivirá este choque de una forma especial. Y tensa a la vez. Raúl García ha llorado, ha reído, ha sufrido y ha celebrado a orillas del Manzanares; por lo que no le resultará fácil despedirse de la que fue su casa. Pero a la vez, el futbolista navarro ha sudado la camiseta del Athletic como el que más, hasta el punto de ser uno de los jugadores más decisivos de los rojiblancos de la temporada. Será especial, sin embargo, 'Rulo' no tendrá el corazón dividido. Raúl García tendrá su testa preparada para despedirse del Calderón con una victoria del equipo que defiende, el Athletic.

Al ser el último partido de la temporada, si hay un jugador digno de mención en el Atlético de Madrid, ese es Griezamnn. El francés ha logrado colocarse en el podio de los mejores futbolistas del mundo a base magia, goles y sacrificio con la camiseta rojiblanca. 26 goles y 11 asistencias son sus números este curso. Su trabajo sobre el césped, incalculable.

Griezmann / Foto: Daniel Nieto

Valverde, por su parte, explicó que por mucha carga sentimental que tenga este partido para el Atleti, su objetivo está por encima de todo: "El Atlético no nos va a regalar nada, esa fiesta realmente no va con nosotros. Somos el Athletic y es verdad que es un buen partido para despedir el Vicente Calderón, pero nosotros solo pensamos en ganar el partido".

En la rueda de prensa de Simeone previa a este duelo, sólo había lugar para un tema: la despedida del Calderón. Y El Cholo no perdió la oportunidad de confesar cuál fue su mejor momento. Eso sí, a su manera: "Aquí no me quedo sólo con un momento sino con todo el trabajo realizado en estos cinco años y medio para situar a nuestro equipo en el lugar que se merece".

Muniaín y Carrasco / Foto: La Liga

En su último enfrentamiento, en la jornada 19 de esta misma Liga, el partido se saldó con un empate. Los colchoneros se adelantaron gracias a un gol de Koke, pero los vascos consiguieron remontar ese tanto inicial con goles de Lekue y De Marcos. Y finalmente Griezmann puso el empate a dos.

Atlético y Athletic son dos equipos que se conocen a la perfección, tanto por su origen como por la gran cantidad de veces que se han enfrentado. Entre partidos amistosos y oficiales, madrileños y vascos se han visto las caras en un total de 196 ocasiones. Y aunque el marcador histórico esté muy igualado, es el Atleti el que manda. El balance es de 85 victorias, 77 derrotas y 34 empates para los del Manzanares.

Camarasa y Beñat / Foto: La Liga

Pero para certificar el pase sin agobios y nervios de última hora, el Athletic deberá hacer un partido mejor que el que cuajó en su última visita, en la que los rojiblancos perdieron por un gol a cero ante el Alavés. Y no es que fuera un partido especialmente brillante de los de Vitoria, lo que pasa es que en sus filas milita uno de los jugadores revelación de esta Liga, Theo Hernández. Un golazo del todavía jugador del Atlético de Madrid bastó para derrotar a los de Valverde.

El Athletic Club viaja a la capital con el objetivo de llevarse tres puntos valiosísimos, los que le permitirían jugar Europa League la próxima temporada. Los de Valverde son sextos en la clasificación con 63 puntos, los mismos que tiene la Real Sociedad, que es séptima, y uno menos que el Villarreal, que es quinto. Por lo que hay tres equipos y sólo dos billetes con destino a Europa. La victoria en el Calderón les aseguraría el pase, mientras que cualquier otro resultado les llevaría a mirar a otros campos... Demasiado riesgo que no están dispuestos a correr.

Saúl / Foto: Daniel Nieto - VAVEL

En el último partido del Atlético como local, los rojiblancos se impusieron al Eibar por un gol a cero. Un resultado corto teniendo en cuenta que el rival no se jugaba nada, pero que cobra sentido si se valora que los de Simeone se encontraban inmersos en las semifinales de Champions League.

Con los deberes hechos, recuerden que el Atlético de Madrid se aseguró la tercera plaza en la jornada 37, el conjunto de Simeone afronta este último choque del curso con una intención clara: dar un regalo a esa afición que tanto le ha apoyado. Y qué mejor forma de hacerlo que homenajeando al hogar de todos los colchoneros con una contundente victoria de despedida. Pero las bajas, la categoría del rival y el cansancio mostrado en los últimos partidos, no hace fácil la empresa. Ya dio el susto el Villarreal hace cuatro jornadas con un 0-1. Por lo que no hay relajación que valga.

Madrileños y vascos se ven las caras en un duelo que será verdaderamente especial para los primeros. Y es que este partido será el último encuentro oficial que disputará el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. 50 años de historia pasarán por la mente de los aficionados en 90 minutos en los que se dejarán, seguro, la garganta. ¿Puede haber mejor homenaje para este mítico estadio que una victoria? Pero para tratar de arruinar la fiesta, enfrente estará el Athletic Club; un equipo que necesita ganar para asegurarse su presencia en Europa la próxima temporada.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlético de Madrid vs Athletic Club en vivo de la jornada 38 de La Liga, que tendrá lugar en el Estadio Vicente Calderón a partir de las 16:45.