Fotos e imágenes de la última temporada del estadio Vicente Calderón

Cincuenta años de futbol, pasión e ilusión

Medio siglo es un largo periodo de tiempo, son muchos partidos de futbol, muchos momentos de emoción, alegría, tristeza, sentimientos, eso es lo que transmite el Vicente Calderón, al menos, eso es lo que me ha transmitido a mí, tras un año acudiendo al que los atléticos consideran su templo.

Lo mío son las imágenes, o eso pretendo, como podrán comprobar después de leer estas líneas, no soy un gran escritor, pero espero haber sabido captar en fotografías, una parte de los sentimientos que me ha hecho sentir el Calderón, yo que apenas había vivido partidos de futbol en directo antes de esta última temporada del feudo rojiblanco.

La atmosfera que rodea a los partidos del Calderón es especial, un ambiente muy familiar, generaciones de aficionados atléticos que acuden a ver a los chicos de Simeone, el hombre que ha devuelto la ilusión en los últimos años a una afición que ha pasado por momentos muy duros, incluyendo un descenso de categoría, pero que nunca ha abandonado a su equipo.

Una sensación festiva rodea a cualquier encuentro en este estadio, tanto en LaLiga, como en la Champions League o la copa del Rey, en cualquier competición, la hinchada alienta a los suyos, con el marcador a favor o en contra, con frio o con calor, bajo la lluvia, en cualquier condición lo más importante es animar a su equipo.

Todos esos cánticos, esos gritos de aliento se silenciarán hoy, contra un rival, que curiosamente fue el origen del Atlético de Madrid, el Athletic Club de Bilbao, un grupo de aficionados bilbaínos desplazados a Madrid fundaron el que hoy es el Atlético.

Tan sólo quedará otra ocasión de ver al Atleti sobre el terreno de juego en el partido de veteranos que se disputará en un par de semanas y después, el Vicente Calderón apagará sus focos por última vez tras un partido de futbol, habrá que trasladar todo ese sentimiento a su nueva casa, el Wanda Metropolitano que será la sede del Club Atlético de Madrid, quien sabe, si por al menos, otros cincuenta años.

Start writting the text of your article here. Is suggested follow and read carefully the SEO tips. GO!