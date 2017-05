Griezmann: "Me gusta el fútbol para ganar títulos, vivir emociones fuertes"

Google Plus

Foto: Atlético de Madrid

Después de aquel “sí, si me voy a quedar” del Cholo o esos saltos que daba el principito en el centro del campo, los atléticos pensaban que todavía tenían un año más para disfrutar de Griezmann. Pero el francés ha vuelto a dejar la puerta abierta a su salida del Atlético durante la presentación de su biografía en Francia.

El objetivo del club, como bien dice Antoine Griezmann, era “quedar terceros”, y así ha sido. Pero parece que desea más: “Quiero ganar títulos, he llegado al punto en el que el juego bonito y marcar goles no es suficiente”, estas son las palabras del galo según recoge L’Equipe. Sabe lo que quiere y “ganar títulos” es lo que va a buscar este verano cuando tenga que decidir sobre su futuro.

Unos días atrás se escuchaba el nombre del United como posible comprador. “Si tengo que moverme no será un problema para mí”, asegura el francés, quien además amplía el abanico de posibilidades, “puede ser Inglaterra, que está de moda, Alemania, China o Estados Unidos”.

La salida de Griezmann de la entidad colchonera puede suponer una gran pérdida para el equipo. Pero él tiene claro una cosa, aunque no sabe si se comprenderá, “todos los jugadores, los medios, mi familia, saben que me gusta el fútbol para ganar títulos.” Y todo lo que ello conlleva, “saber que se siente.”

Sin duda estas declaraciones, del jugador rojiblanco, recogidas por L’Equipe, van a generar mucho movimiento en el mercado de verano. Aunque en medio de todo esto se encuentran, por un lado, la sanción del TAS que, si no es retirada, seguramente se quede en el Atlético de Madrid. Y por otro lado, si el Manchester United no gana al Ajax en la Europa League, y como consecuencia no entra en Champions, tampoco se iría.

El aún delantero del Atlético de Madrid ha asegurado que su futuro se decidirá en las próximas dos semanas. Además, como buen aficionado al baloncesto que ha demostrado ser, ha aprovechado las vacaciones para hacer un viaje a Cleveland para ver los Playoff de la NBA. Mientras, la afición colchonera espera su decisión.