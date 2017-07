Kranevitter, un ahora o nunca

Google Plus

Kranevitter / Foto: Atlético de Madrid

El argentino Matías Kranevitter retornará a la disciplina del Atlético de Madrid el próximo día 06 de julio junto al resto de sus compañeros (a excepción de Saúl Ñíguez que gozará de permiso hasta el día 21 ya que sigue compitiendo en el Europeo Sub 21). El jugador argentino vuelve tras pasar la última temporada cedido en el Sevilla donde no terminó de dar el salto que le consagrara en el fútbol europeo.

El ex jugador de River Plate llegó al cuadro colchonero hace ya dos ventanillas en el mercado invernal. Y lo hizo con el cartel de mediocentro del futuro. Matías fue una petición expresa del entrenador colchonero Diego Pablo "El Cholo" Simeone, quien veía en Kranevitter el futbolista idóneo para ocupar un lugar clave dentro de su esquema. El "5" parecía tener todo lo necesario para adueñarse del puesto. Juventud y mucho futuro por delante, unido a una ya considerable experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino hacían de él una apuesta a considerar.

Comenzó a sonar ya tiempo atrás y se acabó oficializando en el verano del 2015. Sin embargo, el hecho de que River, su club de procedencia, estuviera clasificado para disputar el Mundialito de Clubes hizo que el argentino pidiera incorporarse en enero en vez de en verano. El Cholo trató de converncerle haciéndole ver que la adaptación y la obtención de minutos sería más complicada de no hacer la pretemporada. El futbolista hizo oídos sordos y mantuvo la decisión de esperar, ya que le hacía especial ilusión defender la camiseta millonaria en el torneo que acabó venciendo el FC Barcelona.

Medio año de rojiblanco y uno de cesión al Sevilla

Nada más aterrizar en Madrid debutó en Copa ante el Rayo Vallecano el día de Reyes. En su breve periplo como colchonero Matías cuajó una destacada actuación en un siempre difícil Estadio de Mestalla, pero tampoco lució muchas más tardes futboleras. El cuerpo técnico rojiblanco consideró que le vendría bien foguearse en algún otro equipo de la Liga para que se adaptara al ritmo de juego europeo, el cual es bastante más veloz que el sudamericano. Así fue como acabó recalando en el Sevilla CF de la mano de otro técnico argentino, Jorge Sampaoli. En la ciudad hispalense ha tenido minutos pero no todos los que se esperaba y su papel no ha sido el deseado doce meses atrás cuando se formalizó el préstamo. Así pues, Matías Kranevitter regresa al conjunto rojiblanco para afrontar un momento decisivo en su carrera. El hecho de no poder realizar fichajes durante el periodo estival parece que va a ser clave para que permanezca en el equipo. El futbolista quiere ganarse el puesto en el Atlético para además ganárselo también para disputar el Mundial de Rusia. Es por ello que de él y de su respuesta va a depender su futuro tanto a nivel de club como con el combinado nacional. Es ahora o nunca y Matías lo sabe. Veremos.