Nueve años del gol de todos

Era el día soñado por todos, toda una nación amanecía con un sueño, una ilusión, algo que meses atrás parecía una auténtica quimera y que ya solo estaba a 90 minutos de romperse. En el Ernst Happel de Viena Alemania y España iban a jugarse la final del la Eurocopa con dos ideas muy distintas en la cabeza: por un lado circulaba ese famoso dicho que dice que “el fútbol es un partido de once contra once y en el que las finales las gana Alemania”.

Por otro lado, los fans se agarraban otra idea: “Del subcampeón no se acuerda nadie, y como somos mejores les vamos a ganar”. Seguramente, si ya se han puesto en situación, solamente con oír esa segunda frase ya se les habrán rizado los pelos. 51. 428 espectadores abarrotarían un campo hasta la bandera para un partido que daría comienzo a las 20:45 y que, como ya he dicho anteriormente, enfrentaría a España y Alemania. En una de los onces, un chaval rubio aún con cara de adolescente tendría un nivel de protagonismo que seguramente ni él jamás hubiese imaginado. Justo antes de salir al campo parece ser que ese niño tendría una charla con su entrenador que se resumiría en la siguiente frase: “Vas a marcar dos goles y vamos a ganar el partido”.

Por supuesto ya saben que los protagonistas son Luis aragonés y Fernando Torres. Pero el camino no había sido nada sencillo hasta este momento, al contrario de lo que pueda parecer: España quedó primera de grupo con nueve puntos dejando a Rusia en segunda posición y ganando a Suecia y Grecia, mientras que Alemania clasificó segundo por detrás de Croacia. Pero no se equivoquen la historia real empezó a escribirse en el partido de Cuartos de Final, la noche del 22 de junio en el Ernst Happel de nuevo. España e Italia se enfrentaron en dicho cruce y tras 120 minutos de empate, los penaltis dictaron sentencia. Por parte de España marcaron Villa, Santi Cazorla, Marcos Senna y Fábregas, con el único fallo de Güiza. Por parte de Italia solo marcaron Grosso y Camoranesi, los demás fallaron, aunque quizá el ‘1’ de España tuvo mucho que ver. En semifinales España arrasó a Rusia ganando 0-3 con una soberbia actuación de Xavi e Iniesta.

En la final pocas sorpresas en los onces: por parte de Alemania formaban Lehmann; Friedich, Mertesacker, Metzelder y Lahm; Frings y Hitzlsperger; Schweinsteiger, Ballack y Podolski; Klose arriba.

En España aparecían Iker en portería; Ramos, Puyol, Carlos Marchena y Capdevila; Senna; Iniesta, Xavi, Cesc, Silva, Torres. David Villa debía perderse en la final por una inoportuna lesión y su puesto lo ocupaba el ‘10’.

Entre la tensión y el bullicio, arrancaba el partido. Torres tendría por delante un partido realmente complicado en el que pelearía cara a cara con la zaga germana, especialmente con Friedich y Mertesacker. Todos los focos lo apuntaban a él, el gol de La Roja debía ser suyo sin la presencia de su amigo Villa.

Era el guión imaginado, Torres muy tapado mientras que por otro lado Cesc e Iniesta empezaban a moverse, a hacer sudar a los alemanes tras un inicio algo titubeante en el que Ballack y Klose originaron más de un problema a la zaga española. Con Xavi liberado España empezó a moverse y Torres tuvo un primer aviso: Ramos la colgaba desde el lado derecho y entre las torres alemanas, otra ‘torre’ se levantó. Sí, Fernando, remató de cabeza entre los dos centrales de Alemania y su ocasión la escupió el palo. El destino le tenía guardado otro momento, el cual llegaría en el minuto 33: Joan Capdevila tenía el cuero en la banda izquierda, la bola al centro para un Senna que estaba justo en el círculo central, este entre líneas para un Xavi que estaba sospechosamente solo, pecado capital de la selección alemana. No es solo que estuviese solo, es que tuvo tiempo de darse la vuelta, pensar y ejecutar. Xavi la puso en el hueco, donde al cirujano le pagan por operar, y todos a correr: Metzelder, Lahm y Torres. El gigantón alemán renunció a la carrera pronto y Torres arrancó algo por detrás, pero lejos de venirse abajo decidió liársela a Lahm, se fue por su espalda de izquierda a derecha y aceleró como si la Tierra se le viniese abajo y ya solo estaba contra Lehmann. El Torres de su primera etapa en España no sabemos muy bien como habría resuelto ese entuerto, pero la enorme temporada en el Liverpool, un equipo veloz y en el que aprendió a definir al primer toque y en sprint, le valió para sacarse con la pierna derecha un sutil disparo elevado, suficiente para despistar al meta alemán y clavarla con una preciosa rosca. Todo ello en el minuto 33 aún con casi una hora de juego, pero gracias a Dios el marcador ya no se movería y España se llevaría el torneo.

Fernando marcó decidió el partido, pero Luis se equivoco: solo marcó uno, no dos goles. Igualmente a pocos le importó, ni siquiera a él, pues Torres supo al instante que ese día había hecho, no un gol, sino ‘el gol’, el gol de todos.

