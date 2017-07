Se filtra la que podría ser la camiseta del Atlético en la próxima temporada

Google Plus

Así sería el diseño de la camiseta para la temporada 2017/2018. FOTO: www.footheadlines.com

El día antes del estreno del nuevo emblema que el Atlético de Madrid lucirá de ahora en adelante, la página web Footyheadlines ha relvelado la que podría ser la elástica del club colchonero para la próxima temporada. A pesar de que no es oficial, el nuevo diseño de la camiseta que podrían lucir los jugadores rojiblancos no ha sentado bien entre la afición. Si bien el cambio del escudo no agradó a los aficionados colchoneros, las fotografías que se han mostrado a través de la red, incendian las redes sociales con todo tipo de comentarios. Cambios que algunos aficionados consideran han roto por completo la esencia del club y de su historia.

El diseño de la primera equipación no distaría mucho de las habituales en la historia del club; franjas rojas y blancas, como son características del Atlético, y conservaría también los detalles azules en el cuello y los laterales que lleva consigo desde hace varios años. Además, la parte trasera podría ser parecida a la que ya se lució durante la temporada 2015/2016, pero añadiendo a la parte baja trasera el mismo diseño que la delantera. La novedad en la primera camiseta sería la inclusión de unas líneas diagonales (también rojiblancas) que atravesarían las tradicionales verticales y que quizá, buscarían el dinamismo en el diseño de la elástica.

Por otro lado, también se han sucedido imágenes de la que podría ser la segunda equipación. En esta ocasión, el diseño cambiaría por completo, intercambiando la posición de colores que dibujaban la segunda equipación de la temporada pasada. La marca apostaría por el color amarillo-dorado, uniforme en toda la elástica y conservando los detalles azules del cuello y laterales. Además, los logotipos y patrocinadores también serían de color azul y el escudo se mantendría con sus colores habituales, siendo este también el nuevo diseño propuesto de ahora en adelante.