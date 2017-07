Griezmann: "Este año me quedo en el Atleti, la temporada que viene ya veremos"

Foto: VAVEL

Antoine Griezmann, portada de la revista inglesa 'Four Four Two', atendió al medio británico con motivo de una nueva publicación de su revista. Después de su ajetreado verano, donde afirmó que podría salir de la entidad rojiblanca pero no lo hizo debido a la sanción del TAS, acabó renovando como colchonero. El francés ha señalado, como frase más importante que “Este año me quedo en el Atlético, la temporada que viene ya veremos”.

Griezmann ha renovado hasta 2022 después de un verano donde sus aficionados están más que enfados con su actitud y esperan que Griezmann, desde el campo, vuelva a ganárselo. Sobre la renovación, tras la sanción del TAS, Griezmann quiso señalar que “Este club me lo ha dado todo y le tengo mucho respeto, sería muy sucio salir y dejarles tirados ahora”. Además quiso dejar claro que él nunca habló con José Mourinho, técnico del Manchester United: “Eso es totalmente falso, yo se lo comuniqué al club y listo”. También aseguró que habló con Diego Pablo Simeone sobre el futuro, que a priori parecía lejos de la capital de España para el ariete francés: “Hablamos de las opciones que teníamos y de lo que podíamos llegar a hacer y posteriormente, comunicamos a Gil Marín mi permanencia”.

Para finalizar Griezmann habló sobre un hipotético futuro, y de este señaló: “La verdad no sé qué pasará, es absurdo pensar en lo que tiene que pasar dentro de más de un año”, finalizó el francés. Así deja abierto una posible salida del conjunto colchonero con el que, según diversas fuentes, cuenta con una clausula de 100 millones de euros y a la que se agarraría el club en caso de que el francés quisiera marcharse. Pese a eso, los aficionados rojiblancos podrán disfrutar de Griezmann por, como mínimo, un año más ya en el Wanda Metropolitano.