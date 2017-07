Giménez declara el amor eterno al Atleti

Google Plus

José Giménez en un calentamiento. | Foto: Dani Mullor VAVEL

Todo ha ocurrido en un programa de la televisión uruguaya llamado “U ru guayo” en el que se le pregunta sobre dónde le gustaría jugar en un futuro. El central responde que la Premier League es un sueño al ser una liga pareja; hasta aquí cualquiera se preocuparía por su salida, pero no hay por qué hacerlo porque más tarde dijo estas palabras: “Pero si el Atlético me hace contrato de por vida, me quedo".

También tuvo unas palabras agradeciendo sus cuatro años que lleva ya con las rayas rojiblancas: "El Atlético me enseñó muchísimo desde el día que llegué. Soy un privilegiado por estar en el club", afirmó. Y también tuvo unas palabras para el recuerdo que tendrá toda la afición todavía en la retina en el día del cierre del Calderón: “El cierre del Vicente Calderón fue muy emocionante, sobre todo la reacción de los hinchas".

El central de 22 años no oculta en ningún momento su amor por el equipo que le ha dado a conocer en Europa. El charrúa es un enamorado de todo lo que le rodea al club, su filosofía, su método de trabajo, su grada, su hinchada, la cual le recuerda a su fútbol, el fútbol sudamericano, donde se vive con una pasión similar a la de las canchas uruguayas. De ahí que cada partido que juega con el Atlético se deje la piel, y de que quiera seguir haciéndolo durante toda su carrera.

Esta puede ser su temporada de confirmación (si no lo ha sido ya alguna anterior) como central top del fútbol europeo, por lo que la nueva era del Atlético en la que ya se conocen dos caras que se quedarán por mucho tiempo como las de Koke o Saúl, se le podría sumar la de Giménez atendiendo a las necesidades del club.