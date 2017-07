Saúl, renovado: "Quiero acabar aquí"

Foto: atleticodemadrid

Saúl Ñíguez, renovado hasta 2026, ha estado en el acto de dicha renovación en el cual se le ha podido ver muy emocionado y en donde ha estado acompañado por familiares, directivos del Atlético de Madrid y miembros de la dirección deportivo. En el acto, en el cual ha hablado Cerezo, Saúl ha podido ver imágenes de su debut con el primer equipo además de varios de sus golazos con la camiseta rojiblanca.

El canterano colchonero comenzó hablando sobre su renovación y señaló: “Esta renovación me pone muy contento, el club de mi vida apuesta por mí. A algunos les extraña los años, cuando me lo propusieron dije los que sean porque es donde quiero estar. Quiero crecer, quiero mejorar y quiero hacerlo en el Atlético de Madrid”. Continuó dirigiéndose a sus familiares y compañeros: “Mis padres han ido siempre un paso por delante mío. Siempre me han ayudado. Gracias a ellos porque sin ellos no estaría aquí. Al igual que los compañeros y técnico. A Miguel Ángel, Gabi, Fernando… a todos”.

Durante el acto quiso acordarse de los aficionados del Atlético: "No creo que la gente esté dividida. Va a ser un año ilusionante. Vamos a seguir creciendo. Hemos llegado a 105.000 socios que es una barbaridad. Hemos mantenido el bloque que es importante“, para continuar hablando sobre sus sueños: “Me faltaría renovar una o dos veces más. Sería mi sueño acabar aquí. El club está creciendo y es el mejor sitio para estar”.

Varias son las renovaciones que se están produciendo en el Atlético, y con respecto a estas, Saúl dijo: “Que Koke, Fernando; Griezmann sigan con nosotros, que Tiago siga con nosotros… es significativo. El caso más significativo es Griezmann. Prefiere quedarse con nosotros. Sabe que lo necesitamos”. Uno de los renovados ha sido Torres, y sobre él dijo: “Es un ejemplo para mí y un espejo para todos los que se dedican al deporte, para la gente de la cantera… Tengo la suerte de compartir el vestuario con él y me hizo sentir especial desde el primer día. Habiéndolo ganado todo podría haber venido a vivir y es el primero en dar ejemplo”.

Además habló de la Champions, el trofeo anhelado por los colchoneros: “La Champions es lo que todos anhelamos. Nos hemos quedado a un pasito. No vamos a dejar de insistir. Lo que hace especial todo esto es la gente que nos corea y ellos han de saber que no vamos a cesar”. Para finalizar, el canterano colchonero quiso mandar un recado al recién fichado por el Madrid, Theo Hernández: “Él sabrá qué hace. Sale de nuestra cantera tiene que mostrar respeto si lo hace a mí me da igual que se vaya donde quiera. A la gente que esté con nosotros le vamos a dar el máximo del cariño. Al que no esté no…”.