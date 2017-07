Así sería un Atlético con fichajes

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Nueva temporada, nuevas ilusiones. O eso dicen... Terminamos la Liga con un principal objetivo: la continuidad de Simeone en el banquillo rojiblanco. Gran incógnita hasta la despedida del Vicente Calderón, donde él mismo confirmó: "Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar. Sí, me voy a quedar. ¿Y saben por qué me voy a quedar? Me voy a quedar porque este club tiene futuro y ese futuro somos todos nosotros".

Primera incógnita resuelta pero, si hablamos de futuro -como bien decía "El Cholo"- nos encontraríamos con más problemas con no una fácil solución.

Resolución del TAS

Todos los atléticos con el corazón en un puño aquel 1 de junio, día en el que el Tribunal de Arbitraje Deportivo daba la resolución del caso. Debido a las irregularidades en la contratación de jugadores menores de edad, el Atlético de Madrid no podrá inscribir jugadores durante el mercado veraniego. No obstante, la intención del club era clara: fichar jugadores para inscribirlos a partir del 1 de enero.

Caso Griezmann

Griezmann ante el Deportivo Leganés | Imagen: Daniel Nieto - VAVEL

El culebrón del verano. Terminó la temporada afirmando que estaba preparado para salir, quería ganar títulos y había un 60% de probabilidades de que fichara por el Manchester United.

Trasmitió a la directiva del club rojiblanco su deseo de cobrar más por temporada y, tras algún que otro juego con la prensa, lo consiguió.

Finalmente, condicionado por la sanción existente, el francés renovó hasta 2022. En dicho contrato, se produjo un aumento de sueldo pero no en la cláusula de rescisión.

¿Si el TAS hubiera rebajado la sanción al Atlético de Madrid Griezmann habría renovado? Probablemente no. Todo apunta a que el delantero saldrá del club rojiblanco la próxima temporada.

En caso de una favorable resolución por parte del TAS, el Atleti habría conseguido un gran beneficio con la venta de Antoine, y así disponer de recursos económicos suficientes para incorporar a la plantilla jugadores como Lacazette o Vitolo.

Lacazette estaba prácticamente hecho

Imagen: VAVEL UK

Anunció su salida del Lyon y dejó quererse por el Atlético de Madrid. Prácticamente estaba hecho, a falta de formalizarlo. Pero, la idea de estar seis meses sin jugar, hizo que el ariete francés se decantara finalmente por el Arsenal.

Probablemente, en caso de que el Atleti pudiera inscribir jugadores, Alexandre Lacazette sería jugador del club madrileño.

El mismo presidente del Olympique de Lyon, Jean Michel Aulas, confirmó que existía un acuerdo verbal entre el jugador y el conjunto colchonero: “Alex tiene un acuerdo verbal con un club, el Atlético, pero no hay certeza de que se pueda marchar porque para ello el TAS debería levantarle la prohibición de fichar jugadores”.

Con 37 goles en 45 partidos, Lacazette habría aportado al Atlético de Madrid el gol que tanto había necesitado durante la pasada temporada.

Caso Sandro

Sandro Ramírez en el Málaga CF | Imagen: Carlos Martínez - VAVEL

Ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada. Llegó a pasar reconocimiento médico con el Atleti y todo apuntaba a que estaría a las órdenes de Simeone la próxima temporada. Una vez más, la desfavorable resolución del TAS rompía todos los esquemas del conjunto rojiblanco.

Tras realizar un buen europeo sub21, disputará la próxima temporada en el Everton, que pagó su cláusula de rescisión (6 millones).

Vitolo, petición de Simeone

Vitolo ante el Villareal | Imagen: Mº Jose Segovia - VAVEL

El técnico argentino ha expresado públicamente su deseo de incorporar al canario en la plantilla. Un fichaje más que prácticamente estaba hecho y se ve frustrado por la sanción impuesta al Atlético.

La fórmula para que Vitolo sea jugador del Atlético de Madrid es un tanto compleja y no agrada demasiado al centrocampista español. Tendría que disputar media temporada en Las Palmas para incorporarse en enero a las órdenes de Simeone.

Tras la supuesta renovación de Vitolo en el Sevilla FC, el club rojiblanco no lo da por perdido. La cláusula de rescisión del internacional español habría subido hasta los 50 millones, cantidad que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a pagar pues, se trata de una petición expresa de Simeone.

Diego Costa

Diego Costa en el Atlético de Madrid | Imagen: Jaime del Campo - VAVEL

Probablemente, en el caso de haber fichado a Lacazette, el Atlético de Madrid no habría mostrado tanto interés por el hispano brasileño.

Cedidos

En el caso de los cedidos, prácticamente sólo dos futbolistas han realizado un buen papel durante la pasada temporada. Es el caso de Diogo Jota, que ha realizado un año muy completo en el Oporto. Ha terminado la temporada en el club portugués como el jugador que más marca saliendo desde el banquillo. Es por ello que Simeone podrá usarlo como revulsivo durante el próximo curso 2017/18 y Amath Ndiaye que ha sido uno de los jugadores que más a destacado en el Tenerife.

Vietto y Kranevitter (Sevilla), Santos Borré (Villarreal), Alex Werner (Boca Juniors), Manquillo (Sunderland), Velázquez (Braga), Héctor Fernández (20 goles en Segunda B con el Albacete), Siqueira (Valencia) o Mensah (Vitoria Guimaraes) son todos los jugadores volverán a formar parte de la plantilla rojiblanca pero que, en un principio, no podrán aportar garantías suficientes al Atlético de Madrid.

En caso de una favorable resolución por parte del TAS, el Atlético de Madrid podría haberse movido libremente en el mercado de fichajes veraniego. Por ello, se habrían producido más bajas y altas en el club colchonero. Con la salida de Griezmann y Theo Hernández, éste podría ser el once inicial elegido por Simeone: