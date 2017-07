Viola Calligaris, juventud para el mediocentro

FOTO: atleticodemadrid

El Atlético de Madrid Femenino continúa anunciando fichajes para la temporada 17/18 y cerrando así una plantilla que buscará revalidar el título de liga. Tras los fichajes de Carla Bautista, Aurélie Kaci y Laia Aleixandri, el conjunto de Villacampa ha hecho oficial la contratación de Viola Calligaris. Llega procedente del Young Boys helvético a la edad de 21 años. La mediocentro que llega para reforzar el Atlético de Madrid, pese a su corta edad, ya es internacional absoluta con Suiza y se encuentra concentrada con su país para disputar la Eurocopa en donde coincidirá con sus nuevas compañeras, las ocho internacionales españolas.

Viola Calligaris atendió a la página web del club en donde mostró sus primeras declaraciones como nueva jugadora del Atlético de Madrid y en donde aseguró estar muy contenta: “Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa. Poder defender estos colores tan importantes me hacen estar orgullosa”. Con apenas 21 años llega para reforzar un Atlético de Madrid que tiene las ideas muy definidas en este mercado estival, y es que de las cuatro jugadoras que han llegado a la entidad tres no superan los 21 años siendo Viola la más mayor de estas tres incorporaciones. La única que se sale de la línea definida es la francesa Aurélie Kaci que llega para dar ese plus de experiencia que el equipo necesita.

También continuó mostrando sus gustos dentro del terreno de juego: “Puedo garantizar pasión y esfuerzo. Me encanta el fútbol ofensivo y estar en el campo me produce mucha alegría”. Para finalizar habló de los pasos a seguir para intentar llegar a seguir creciendo en España y dar el susto en Europa, donde el Atleti volverá un año después de no disputar la Champions: “Que este equipo tiene mucha calidad no tengo que decirlo. Si somos capaces de ir partido a partido y de disputar cada uno de ellos como si fuera una final, podemos causar sensación también en Europa”.