Costa no irá a la gira asiática con el Chelsea

Imagen: Jaime del Campo | VAVEL

Después de la oficialización del fichaje de Vitolo hace menos de una semana, el Atlético de Madrid aún sigue con algún que otro futbolista en el punto de mira. Al igual que el jugador canario, Diego Costa también es petición expresa de Diego Pablo Simeone. El técnico argentino lo quiere en su plantilla.

Tras un mercado veraniego algo extraño, el futuro del hispanobrasileño no está del todo claro. De hecho, mucho se ha especulado sobre ello.

En un principio, se habló de que Diego Costa, mientras estaba concentrado con la selección española, recibió un mensaje de Antonio Conte donde le comunicaba que no contaba con él de cara a la próxima temporada. Pero a raíz de eso, el Chelsea ha hecho saber a todos los enamorados del delantero que, para poder disfrutar de sus servicios, tendrán que ofrecer –mínimo- 56 millones.

No obstante, Diego Costa no irá a la gira de pretemporada que el actual campeón de la Premier League inicia la próxima semana por China y Singapur. El club inglés ha dado permiso al delantero hispanobrasileño para no viajar con el primer equipo y que encuentre nuevo destino con la mayor brevedad posible, por lo que el objetivo de Costa está cada vez más cerca: Salir del Chelsea FC.

¿Será su nuevo destino el Atlético de Madrid?

Diego Costa ha expresado públicamente su deseo de volver al club que le hizo crecer como futbolista y, por si fuera poco, Simeone estaría encantado de que se incorporara a la plantilla rojiblanca.

Es por ello que todo apunta a que el futuro de Diego Costa está en Madrid. Ya que, junto a Vitolo, serían dos grandes refuerzos para la delantera colchonera durante la segunda mitad de campeonato.

Costa sólo contempla la opción de vestir la rojiblanca durante el próximo curso pero, la sanción impuesta por la FIFA al Atlético de Madrid, complica aún más el futuro del delantero de la Selección Española.

En caso de fichar por el club rojiblanco, sólo tendría dos opciones: No jugar hasta enero o, disputar la mitad de temporada cedido en otro club.