Rober Núñez, 10 años de vida en rojiblanco

Día difícil para la afición rojiblanca. Toca decir adiós a uno de los nuestros, uno de los que por delante de todo siempre hay algo: El Atlético de Madrid. Toca decir adiós a Roberto Núñez Mañas “Rober”.

Con tan sólo 10 años llegó al Atlético de Madrid, gracias a su madre, como él mismo confesaba tras lograr el gol del empate frente al Austria de Viena, en la tercera fase de la Champions Juvenil allá por 2013: “Mi madre se desvivió para que pudiera conseguir mi sueño de jugar con la rojiblanca. Yo se lo agradezco todo a ella, porque si no, no habría llegado hasta aquí. A las cinco de la mañana me levantaba para poder llegar hasta Madrid. Mi madre no tenía coche y nos teníamos que desplazar en autobúses y metro. Fueron muchos kilómetros" afirmaba Rober tras el partido.

El amor y coraje con el que luchó su madre para que pudiera cumplir el sueño de lucir la rojiblanca, es el mejor símil para comparar lo que Rober siente por el Atlético de Madrid o, como él define en la carta de su despedida, “el club de su vida”.

Diez años vividos en rojiblanco que finalizan hoy. Porque no sólo era jugador del Atlético de Madrid, era un aficionado más, un atlético más.

Algunos medios deportivos de este país, lo definían como el “Mister Europa” del Atlético de Madrid. No les faltaba razón ya que, la Youth League, torneo que mide a los equipos de cantera de los clubs que disputan la Champions, es una competición en la que Rober no guardó nada. Un torneo en el que el talaverano demostró todo su potencial, sacando de algún que otro apuro a su equipo en numerosas ocasiones.

Era de extrañar el partido en el que no acaba con varios goles en su cuenta. Se convirtió en máximo goleador de toda Europa en la Youth League, siendo el jugador que más remataba durante el torneo.

Evidentemente su papel en la Youth League no pasaría desapercibido. Poco a poco, Simeone comenzaba a fijarse en el joven jugador natural de Talavera de la Reina que no paraba de anotar goles en el torneo europeo.

"Quiero llegar al primer equipo” contaba Rober tras anotar dos goles ante el Austria de Viena en la Champions League Juvenil. Por entonces, la ilusión de un joven que admiraba a Óliver Torres o Manquillo, pues en ese momento, se encontraban en el primer equipo y le hacían pensar que era posible, que no debía rendirse.

No dejó jamás de trabajar, entrenar, mejorar. Su dedicación y sacrifico le avalan. Hasta que, en noviembre de 2016, consiguió lo que desde pequeño soñaba: debutar con el primer equipo.

Lo hacía ante el Guijuelo, en Copa del Rey. El 30 de noviembre de 2016 en el mítico estadio de El Hemántico. Tras meses de sequía futbolística, la máxima categoría del fútbol español volvía a El Hemántico y con él, Rober Núñez.

No sólo debutó a las órdenes de Simeone, sino que entorno al minuto 85 de partido, lograba otro sueño: Hizo su primer gol luciendo la rojiblanca. Una oportunidad donde no dudó en mostrar al técnico argentino su olfato goleador.

"Para mí es un sueño, diez años que llevo aquí. Por suerte he podido jugar y convertir un gol. Ha sido el día más importante de mi vida. Meter un gol da mucha moral” afirmaba Rober tras el partido de su vida.

Tras el debut con el primer equipo, volvía a las órdenes de Fernández. Y, a pesar de sólo haber disputado cinco partidos completos el último curso, el delantero rojiblanco ha logrado 23 goles en sus últimas cuatro temporadas.

La falta de minutos en el conjunto dirigido por Óscar Fernández, hacen que Rober, aprovechando la finalización de su contrato, se vea obligado a decir “hasta luego” al Atlético de Madrid. Dejará de vestir la rojiblanca en el campo pero, podemos estar seguros de que su corazón seguirá luciendo los colores del equipo de su vida. El rojo y el blanco.

El talaverano busca crecer tanto personal como futbolísticamente y aunque, a día de hoy, se desconoce cuál será el equipo donde milite en la temporada 2017/18, será un año de grandes logros para Rober.

Llegó al conjunto rojiblanco con tan sólo 10 años y una ilusión por cumplir. Gracias a su espíritu de superación e incansables ganas de aprender, se marcha habiendo cumplido el sueño de su vida: Debutar en el primer equipo del “club de su vida”, el club que le vio crecer, el Atlético de Madrid.

Sin duda, un claro ejemplo de que los sueños, si luchas por ellos, se cumplen. Sueñen.

La despedida de Rober Núñez ha llegado en forma de una emotiva carta, a través de sus redes sociales, donde muchos de sus compañeros se han despedido de él:

“Ha llegado el día que nunca hubiese querido que llegara, posiblemente uno de los días más difíciles de mi vida, el día que toca despedirse de lo más grande que me ha dado el fútbol, el Atlético de Madrid. Después de 10 años en este club que me ha dado todo, solo puedo deciros una cosa a todos los que formáis parte de él: GRACIAS. Gracias a cada una de las personas que me llevo de aquí, compañeros que se han convertido en hermanos, entrenadores, utilleros, directivos, fisios, afición... Cada uno de vosotros qué me habéis apoyado y ayudado cada día durante todos estos años, tened claro que sin vosotros hubiese sido imposible. Es difícil despedirme del que siempre ha sido y será el club de mi vida, gracias Atleti por haberme enseñado tanto, por hacerme sentir este sentimiento tan grande y tan especial, pero sobre todo gracias por enseñarme que nunca hay que dejar de creer. Cada momento aquí quedará grabado para siempre en mi corazón, lo único que espero es que queden muchas más historias por escribir todavía con la camiseta rojiblanca. MI ORGULLO Y MI EJEMPLO, SIEMPRE ATLETI. ❤ @atleticodemadrid”