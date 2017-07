Entrevista. Lola Gallardo: "Somos una buena generación que puede hacer grandes cosas"

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Lola Gallardo (Sevilla, 10 de junio de 1993) atendió a VAVEL en, de momento, la mejor etapa de su carrera deportiva. Internacional con la Selección Española que dirige Jorge Vilda y titular indiscutible en la portería rojiblanca, Lola destaca por su agilidad, su liderazgo, su estilo propio y su seguridad bajo palos de una portería que ha recibido muy pocos goles en la pasada campaña, 17 en concreto.

Con la sonrisa que le caracteriza, contó a este medio los objetivos que tiene por delante tanto a nivel personal y colectivo.

PREGUNTA. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahora?

RESPUESTA. Ahora mismo loca por hacer algo grande en Holanda con la Selección, nos preparamos durante tres semanas y vamos a intentar hacer algo grande partido a partido.

P. ¿Cómo se ayudan las veteranas y las más jóvenes?

R. Formamos un tándem complementario. Al final, las más jóvenes aprendemos de la gente con más experiencia y ellas aprenden de los más jóvenes. Somos una generación muy buena que puede hacer grandes cosas.

P. ¿Qué método están siguiendo

R. Partido a partido. Tenemos que ir a tope con los partidos de fase de grupos y luego ya pensar en lo que viene después. El “partido a partido” se ha hecho eco en todas las selecciones y clubes y es, según mi modo de ver, la única forma de hacer grandes cosas.

P. ¿Qué similitudes encuentra entre los planteamientos de Villacampa y Vilda?

R. Ambos queremos tener la bola. Hacemos una presión bastante alta, sobretodo tras pérdida. Hay muchas similitudes con el Atlético y eso nos hace más fácil luego venir a jugar con la selección.

Los planteamientos son ambos buenos, aunque también depende del rival con el que nos enfrentemos, ya que preparamos un partido u otro. Esperamos hacer un gran campeonato.

P. ¿Qué análisis hace de lo que ha sido la temporada 2016/17?

R. No hay mejor sensación que ganar una liga. Al final, ha sido un año muy duro. Nos lo merecíamos y nos ha costado mucho trabajo. Estamos muy contentas aunque al final la Copa de la Reina fue un palo duro porque queríamos ese doblete, pero que en el global ha sido un año muy bueno.

P. De cara a la siguiente el club se está reforzando muy bien. ¿Qué objetivos tiene el Atlético en 2018?

R. Meternos en Champions. Al final no podemos enfrentarnos de forma directa al Barcelona por una cuestión de presupuesto y por jugadoras. Queremos seguir con la dinámica que llevamos e intentar meternos en Champions cuanto antes. Lo que tenga que venir vendrá

P. Sabiendo todas las complicaciones que tiene de momento el apartado femenino, ¿por qué eligió el fútbol?

R. La verdad es que aparte de futbol también empecé a jugar al tenis. Se me juntaron los dos deportes y tuve que elegir. Al final lo que más me tiraba era el fútbol y era lo que más feliz me hacía. Una no piensa en las complicaciones que tiene sino en ser feliz y disfrutar. Y para mí, era el futbol el que cumplía esos requisitos.

P. ¿Qué consejos le daría a una niña que quiere ser como Lola Gallardo o mejor?

R. Que trabaje y se esfuerce. Que todo trabajo tiene su recompensa y que vaya a por su sueño. Está claro que el futbol femenino es una disciplina difícil pero los momentos que te da el fútbol son la recompensa perfecta a que esté, como digo, en proceso de evolución.

Nosotras estamos haciendo lo posible para que el día de mañana las niñas tengan muchas mas facilidades y que vayan a por ello y que apoyen a sus compañeras y a todas las chicas que quieran jugar.

P. El fútbol femenino está avanzando, ¿cómo describiría esa evolución?

R. Nosotras jugamos porque es nuestra pasión. Si encima puedes ganar dinero haciéndolo, mucho mejor. Realmente nosotras jugamos porque nos apasiona y las cosas se están haciendo bien. Poco a poco más niñas están ganando dinero haciendo lo que les gusta y llegará el día en que podamos vivir mucho más de esto que ahora.

P. El año que viene hay derbi en Sevilla, ¿qué le parece?

R. Me parece genial (risas). Todo lo que sea positivo para el fútbol femenino es bueno. Al final un derbi masculino y femenino en la ciudad de Sevilla es importante porque moverá mucha gente. Todo es positivo.

P. ¿Le tira alguno?

R. Yo en el fútbol femenino solo soy del Atlético de Madrid (risas).