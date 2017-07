Las razones por las que Cerci no será historia del Atlético

Google Plus

Cerci, una de las mayores decepciones rojiblancas (Fuente: Zimbio)

Alessio Cerci ha sido una de las mayores decepciones en la historia reciente del Atlético de Madrid. El jugador italiano se ha ido al Hellas Verona lanzando una bomba en relación a sus años en el equipo rojiblanco. "Quiero recuperar lo que he perdido en los últimos años. Quiero jugar. En un año y medio no he jugado un partido de verdad. Afortunadamente el sufrimiento en el deporte ha sido suavizado por el nacimiento de mi hijo. Tiene seis meses. A veces todavía tengo dolor en la rodilla. Sin embargo, después de dos años casi como un espectador, es agradable sentir dolores en las piernas en estos entrenamientos", afirmó.

"Quiero recuperar lo que he perdido en los últimos años. Quiero jugar"

Decepción deportiva

Cerci llegó al Atlético procedente del Torino, donde destacó. 13 goles en su última temporada en el conjunto italiano, además de que fue incluido en la convocatoria de la Azzurra, ​lo que demostraba que era uno de los mejores talentos que tenía en ese momento en plantilla el club rojiblanco.

A pesar de esto, las dos temporadas que estuvo en el equipo rojiblanco fueron nefastas. Además de que en la primera campaña, fue cedido al Milan, en 15 partidos en los que se enfundó la camiseta del Atlético de Madrid, solo fue capaz de marcar un gol, siendo un absoluto fracaso, a pesar de que intentó, durante las cesiones, recuperar su mejor nivel.

Problemas con el Cholo

Otro de los motivos por los que Alessio Cerci no será recordado en la historia del Atlético fueron sus problemas extradeportivos. Uno de los más recordados es con Diego Pablo Simeone, el entrenador del equipo colchonero. En un principio Cerci no quería irse cedido al Milán e intentó arruinar el regreso de Fernando Torres al Atlético de Madrid, lo que enfureció al técnico argentino, conocido por su fuerte personalidad y carácter.

"No tuve ningún problema con Simeone"

A pesar de que Cerci tuvo que salir al paso de estas informaciones, aclarando que no había ningún problema entre el argentino y él: “ No tuve ningún problema con Simeone. De ninguna manera, fue él el que me pidió para el Atlético, pero ya sabes, el Atlético es un club grande y tiene grandes jugadores, cuando las cosas nacen mal, a menudo terminan mal también", fue uno de los motivos por los que se tuvo que marchar por la puerta de atrás del Atlético.

Falta de cariño de la afición

Para terminar, el apoyo de la afición del Atlético de Madrid es fundamental para los jugadores, que consideran que es una de las mejores aficiones del mundo. Cerci, desde el principio, no terminó de sentirse cómodo en la capital de España y eso la afición del Vicente Calderón lo notó, haciéndolo al cabo del tiempo uno de los principales objetos de mofa y burla para todos los aficionados.

Cerci no tiene buen recuerdo y el Atlético no le tiene buen recuerdo

Con todo esto, el jugador, ahora en el Hellas Verona de la Serie A, ha dejado atrás su etapa de jugador en el Atlético de Madrid y no será ese tipo de jugador que es recordado en la orilla del Manzanares. Además, el club rojiblanco no ha querido perder el tiempo en cerrar una etapa decepcionante, tanto para el jugador como para el equipo, y se centra en una de las temporadas más ilusionantes e intensas de su historia, con el cambio de estadio y escudo, entre otros elementos.